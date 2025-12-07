;

Peregrinación a Lo Vásquez: estas son las medidas y rutas alternativas para este domingo

El plan incluye desvíos, mayor fiscalización, puntos de hidratación y estacionamientos habilitados cerca del Santuario.

Cristóbal Álvarez

Durante este domingo, miles de peregrinos llegarán hasta el Santuario de Lo Vásquez, motivo por el cual las autoridades definieron una serie de medidas para asegurar el desarrollo de la actividad religiosa.

La principal determinación es el cierre total de la Ruta 68 en ambos sentidos, anunciado por las administradoras viales. El corte se aplicará desde el enlace Américo Vespucio hasta el Paso Superior Curauma, y regirá entre las 16:00 horas del domingo y las 07:00 horas del lunes, lo que obligará a desviar todo el tránsito hacia otras carreteras.

Debido a esta interrupción, se activó un plan que considera rutas alternativas, aumento de fiscalizaciones, asistencia en carretera y puntos de hidratación para quienes se trasladen a pie o en bicicleta. Las autoridades insistieron en planificar el viaje con anticipación debido a la alta afluencia que se espera para la jornada.

Además, se habilitará un sector de estacionamientos en el kilómetro 78,8, en las cercanías del Santuario de Lo Vásquez, disponible desde las 07:00 hasta las 24:00 horas del domingo.

Rutas alternativas informadas por el Gobierno

  • Ruta 5 Norte
  • Ruta 57-CH (Los Libertadores)
  • Ruta 60-CH
  • Ruta F-90
  • Ruta F-50 (Lo Orozco)
  • Ruta F-850 (sector Casablanca / Camino Lo Valle)
  • Cuesta Barriga
  • Cuesta Zapata
  • Cuesta Lo Prado
  • Ruta F-74G (Cuesta Ibacache)
  • Ruta G-62 (Orrego–Lagunillas)

