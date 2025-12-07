Necesitaba millonario medicamento: así terminó la larga lucha de Martín Vallejos y su familia contra el cáncer

Durante este fin de semana, se confirmó la muerte de Martín Vallejos, el niño cuya historia conmovió al país luego de que su madre caminara más de 800 kilómetros para intentar financiar un costoso tratamiento contra el cáncer.

La noticia fue comunicada a través de la cuenta de Instagram UnidosxMartín, donde su familia informó el fallecimiento del menor de 9 años , diagnosticado con neuroblastoma, un tipo agresivo de cáncer infantil.

El caso se hizo conocido a nivel nacional en junio, cuando Ailén Riquelme, madre del niño, inició una caminata desde Valdivia hasta el Palacio de La Moneda para reunir los $1.200 millones necesarios para acceder al tratamiento de inmunoterapia “Naxitamad”, disponible solo en Barcelona, España.

Martín había sufrido una recaída en enero de este año, lo que llevó a su familia a desplegar una amplia campaña para recaudar los fondos. La travesía de su madre se transformó en una de las imágenes más comentadas y compartidas.

Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre el estado en que se encontraba el niño, que falleció sin lograr acceder al tratamiento.