Este domingo, Marcelo Ríos volvió a apuntar contra Jeannette Jara en sus redes sociales, luego de que la exministra del Trabajo respondiera a sus últimas burlas en una reciente entrevista.

A través de su cuenta de Instagram, el “Chino” volvió a cargar contra la candidata presidencial. En esta ocasión, haciendo una comparación entre la reputación de ambos, luego de que Jara afirmará que el deportista es un mal ejemplo de los chilenos en Estados Unidos.

“Desconozco lo que dijo Marcelo Ríos. Creo que hace tiempo viene dando la hora, ha tenido un montón de conflictos y ha dado una mala imagen de los chilenos en Estados Unidos”, señaló la abanderada del oficialismo. Esa frase, al parecer, fue la que más molestó al extenista.

“Yo fui tenista y tú eres política. ¿Cómo dejé al país en el extranjero como tenista? ¿Cómo has dejado tú a tu país, en tu propio país, como política? Saca tus propias conclusiones, vieja comunista”, escribió Ríos en un primer posteo que fue borrado, pero luego subió otro.

Captura: @marceloriosoficial Ampliar

“Me encantaría saber que montón de conflictos en Estados Unidos he tenido como dice esta señora. Que fácil es vivir hablando mentiras y huevadas sin tener idea de nada y menos no informarse antes de hablar, que más voy a esperar de una comunista. Gobernar un país quiere la cara de raja”, remató el “Chino”.

Como era de esperarse, la situación se viralizó rápidamente en redes sociales, que se llenaron de comentarios en defensa de ambas posturas. Todo esto ocurre a solo una semana de la segunda vuelta presidencial en nuestro país.