Google prepara el “modo en tránsito”: de qué trata la nueva función para el transporte público / Miljan Živković

La experiencia de viajar en metro o autobús podría volverse mucho más silenciosa y amigable gracias a una nueva función que Google está cocinando para su sistema operativo. Se trata del modo “En tránsito”, una herramienta diseñada para detectar cuándo el usuario se encuentra utilizando el transporte público y ajustar automáticamente la configuración del teléfono para reducir las molestias al entorno.

El objetivo central de esta innovación es combatir la contaminación acústica y visual que a menudo generan los dispositivos móviles en espacios compartidos. Actualmente, muchos pasajeros olvidan activar el modo “No Molestar” o usan sus teléfonos con el volumen alto, invadiendo la tranquilidad del resto. La propuesta de Android busca solucionar esto mediante la automatización, interviniendo en el sonido de videos, notificaciones y llamadas sin que el usuario deba hacerlo manualmente.

Sensores inteligentes al servicio de la convivencia

A diferencia del ya conocido “Modo Conducción” —enfocado en la seguridad del conductor—, el modo “En tránsito” prioriza la comodidad colectiva. Para lograrlo, el sistema utilizará los sensores internos del dispositivo, como acelerómetros y giroscopios, además de señales de redes Bluetooth, para identificar patrones de movimiento característicos de trenes, micros o metros.

Una vez que el teléfono confirma que el usuario está viajando, activa el perfil silencioso por defecto. Sin embargo, la personalización será clave: se anticipa que los usuarios podrán configurar una “lista blanca” de aplicaciones, alarmas o contactos importantes que sí tendrán permiso para sonar o vibrar en caso de emergencia, garantizando que no queden incomunicados.

Más allá del silencio: Pantalla y mareos

Las mejoras no se limitarían solo al audio. El reporte indica que la función también podría ajustar la pantalla, activando el modo oscuro o reduciendo el brillo para no encandilar a los pasajeros vecinos en trayectos nocturnos o subterráneos. Adicionalmente, se integraría la función “Motion Cues” de Google Play Services, diseñada para reducir la sensación de mareo por movimiento mediante señales visuales en la pantalla.

Aunque Google no ha oficializado la fecha de lanzamiento, filtraciones sugieren que esta característica podría debutar en la actualización Android 16 QPR3, programada preliminarmente para marzo del próximo año.