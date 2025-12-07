Raya: cómo funciona la exclusiva app donde los famosos buscan pareja

Las apps de citas tradicionales puede ser complicadas para los famosos, debido a que la exposición mediática y los reportes por “perfil falso” son frecuentes. Sin embargo, con Raya es distinto, producto de su carácter privado y selectivo.

Creada en 2015 por Daniel Gendelman en California, Raya se describe como “una exclusiva plataforma de citas y conexiones para gente en los sectores creativos”. Su funcionamiento es similar al de otras aplicaciones: el usuario crea un perfil con fotos y datos personales, y luego puede deslizar a la izquierda para descartar o a la derecha para mostrar interés, lo que abre la posibilidad de conversar.

Sin embargo, la diferencia está en el proceso de admisión. Un comité anónimo revisa cada solicitud y evalúa factores como presencia en redes sociales y número de seguidores.

Solo quienes cumplen los criterios acceden al selecto grupo. Además, la aplicación impone reglas estrictas: no se permite publicar en otras redes que se usa Raya, ni realizar capturas de pantalla. Si se concreta un “match”, hay un plazo máximo de 10 días para iniciar conversación antes de que la conexión se elimine.

Entre los famosos que han estado en Raya figuran Simone Biles y Jonathan Owens, quienes se conocieron allí, y la actriz chilena Luz Valdivieso, que también encontró pareja en la plataforma. Otros nombres vinculados son: Joe Jonas, Lizzo, Keke Palmer, Elijah Wood, Channing Tatum, Harry Styles, Ben Affleck, Matthew Perry, Niall Horan, Lewis Hamilton, Nico Williams, Rauw Alejandro, Laura Escanes y Mónica Cruz.

Acceder no es inmediato: según El País, hay cerca de 100 mil personas en lista de espera. Además, Raya solo funciona en dispositivos Apple y exige una membresía mensual de 6 dólares (aprox. 6 mil pesos). Incluso tras ser aceptado, la permanencia depende de cumplir las normas y mantener la privacidad.