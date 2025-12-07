;

Raya: cómo funciona la exclusiva app donde los famosos buscan pareja

La aplicación es como Tinder o Bumble, solo con la diferencia de que para tener una cuenta ahí, hay que cumplir varios requisitos.

Alejandro Basulto

Las apps de citas tradicionales puede ser complicadas para los famosos, debido a que la exposición mediática y los reportes por “perfil falso” son frecuentes. Sin embargo, con Raya es distinto, producto de su carácter privado y selectivo.

Creada en 2015 por Daniel Gendelman en California, Raya se describe como “una exclusiva plataforma de citas y conexiones para gente en los sectores creativos”. Su funcionamiento es similar al de otras aplicaciones: el usuario crea un perfil con fotos y datos personales, y luego puede deslizar a la izquierda para descartar o a la derecha para mostrar interés, lo que abre la posibilidad de conversar.

Sin embargo, la diferencia está en el proceso de admisión. Un comité anónimo revisa cada solicitud y evalúa factores como presencia en redes sociales y número de seguidores.

