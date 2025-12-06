;

Una veterinaria le quito su perro a un hombre en situación de calle: deberá pasar 10 días en la cárcel

Aunque la profesional curó al animal de infecciones graves, el tribunal determinó que sus acciones constituyeron un robo al negarse a devolverlo a su dueño legítimo.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / sanjagrujic

Una veterinaria de Michigan deberá pasar 10 días tras las rejas luego de ser condenada por el robo de un perro perteneciente a un hombre en situación de calle. La sentencia fue dictada este lunes contra Amanda Hergenreder, quien se llevó al animal, un pitbull mix de 16 años llamado “Vinnie”, tras encontrarlo atado a una camioneta en Grand Rapids hace un año. La jueza Angela Ross desestimó la solicitud de la defensa para conmutar la pena por servicio comunitario, imponiendo además el pago de una restitución de 1.000 dólares.

El caso se originó cuando Hergenreder, quien visitaba la ciudad por una conferencia profesional, vio al perro cerca de una cafetería y decidió llevárselo a su clínica, ubicada a dos horas de distancia. Allí trató al animal por una infección urinaria severa y le extrajo un diente podrido. Sin embargo, el conflicto legal estalló cuando la profesional se negó a devolver la mascota a su dueño, Chris Hamilton, argumentando que el animal no tenía licencia y apelando a sus “deberes éticos” como veterinaria para protegerlo de un supuesto abandono, publica AP News.

“Fallé al ver la imagen completa”

Durante el juicio de dos días que culminó con su condena por hurto menor, la veterinaria intentó justificar sus acciones alegando que vio a un “perro en peligro”. No obstante, antes de recibir su sentencia, Hergenreder reconoció su error ante el tribunal. “Fallé al no honrar el vínculo entre Vinnie y el Sr. Hamilton. Fallé al no reconocer la angustia que seguiría. Fallé al no detenerme, pensar y hacer preguntas”, declaró la profesional de Millington.

La defensa de Hergenreder, encabezada por el abogado Miles Greengard, expresó su decepción por la pena de cárcel efectiva, aunque buscó consuelo en el bienestar final del animal. “Nos reconforta el hecho de que Biggby/Vinnie pasó sus últimos meses en un ambiente cálido, seguro, amoroso y solidario”, señaló el abogado, refiriéndose al nombre que la veterinaria le había dado al can.

Un final agridulce

Lamentablemente, el objeto de la disputa legal, el perro Vinnie, ya no está presente para ver el desenlace del caso. Debido a problemas de salud propios de su avanzada edad, el animal fue sacrificado en julio pasado. La sentencia marca el cierre de un episodio que enfrentó la ética profesional subjetiva contra los derechos de propiedad y el vínculo afectivo de las personas en situación de vulnerabilidad.

