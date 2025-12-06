;

VIDEO. “Oh, Dios mío”: cajero de 88 años recibe 1,7 millones de dólares gracias a campaña viral para recuperar su jubilación

Ed Bambas, veterano del ejército y trabajador en Michigan, fue sorprendido con la millonaria donación recaudada por un influencer australiano.

Mario Vergara

La vida de Ed Bambas, un cajero de 88 años de un supermercado en Brighton, Michigan, cambió radicalmente este viernes al recibir un cheque por 1,7 millones de dólares. El veterano del ejército, quien continuaba trabajando a tiempo completo debido a dificultades económicas, fue sorprendido con la donación masiva resultado de una campaña viral en redes sociales. Bambas, visiblemente emocionado y entre lágrimas, solo pudo exclamar “Oh, Dios mío” y “No, no” al recibir el regalo que le permitirá finalmente jubilarse.

La historia comenzó hace apenas dos semanas, cuando Samuel Weidenhofer, un influencer australiano de 22 años con millones de seguidores, conoció a Bambas en la tienda Meijer. El joven grabó un video para TikTok en el que el anciano explicaba su situación: a pesar de su avanzada edad, seguía trabajando 40 horas semanales porque “no tenía suficientes ingresos” para sobrevivir. La conexión fue inmediata y Weidenhofer decidió utilizar su plataforma para lanzar una campaña de recaudación en GoFundMe.

La precariedad de Bambas no era fruto de la falta de previsión, sino de circunstancias desafortunadas. El hombre se había jubilado de General Motors en 1999, pero perdió su pensión cuando la compañía se declaró en bancarrota en 2012. A este golpe financiero se sumó la tragedia personal: su esposa, Joan, falleció en 2018 tras una enfermedad crónica que agotó sus recursos. Bambas confesó que trabajar en la caja y hablar con los clientes le ayudaba a no caer en el abatimiento tras la pérdida de su pareja, informa AP News.

La respuesta del público ante el video fue abrumadora. Más de 15.000 personas de todo el mundo realizaron donaciones que oscilaron entre los 10 y los 10.000 dólares, superando todas las expectativas iniciales. Weidenhofer destacó que la historia de Bambas es un “duro recordatorio” de los desafíos que enfrentan muchos adultos mayores y veteranos para subsistir dignamente.

Con esta nueva fortuna, Bambas tiene planes claros para recuperar su tranquilidad. Lo primero será liquidar una deuda de 225.000 dólares que lo agobiaba. El resto del dinero, que es totalmente suyo para disponer, lo utilizará para viajar a visitar a su hermano y retomar su afición por el golf, actividades que había tenido que postergar por su obligación laboral.

A pesar de la millonaria suma, la ética de trabajo de Bambas se mantiene intacta. Lejos de abandonar su puesto de inmediato, el cajero aseguró a los periodistas que no renunciará hoy mismo: “Probablemente trabajaré otro mes o dos y luego cerraré las cosas”. Su despedida del supermercado será gradual, cerrando un ciclo de esfuerzo con la seguridad financiera que siempre mereció.

