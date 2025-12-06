;

Tras peligrosa operación: padre de Meghan Markle ruega conocer a sus nietos “antes de morir”

Mientras el padre de Meghan lucha por su recuperación en una UCI de Cebú, la prensa británica confirma intentos privados de comunicación por parte de la actriz.

Mario Vergara

En un dramático giro de salud que podría redefinir una de las disputas familiares más mediáticas de la última década, Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, ha sufrido la amputación de su pierna izquierda tras una emergencia médica crítica. El procedimiento, descrito por su entorno como una decisión de “vida o muerte”, se llevó a cabo en un hospital de Filipinas, donde el director de iluminación retirado, de 81 años, reside actualmente.

La intervención quirúrgica fue precipitada por una severa obstrucción circulatoria. Según relató su hijo, Thomas Markle Jr., la situación escaló rápidamente cuando el pie de su padre se tornó “azul y luego negro” debido a coágulos sanguíneos y gangrena. Los médicos en Cebú determinaron que la única opción para salvarle la vida era amputar la extremidad por debajo de la rodilla, evitando así que una sepsis generalizada le causara la muerte.

“Muestra algo de compasión”

Desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece estable pero bajo estricta vigilancia por riesgo de infección, el clan Markle ha lanzado un mensaje directo a California. Thomas Jr. hizo un llamado público a su media hermana, Meghan, implorando humanidad en este momento límite: “Mi único deseo es que Meghan muestre a mi padre algo de compasión. Él está literalmente luchando por su vida”, publica el Daily Mail.

La súplica resuena con el deseo largamente expresado por el patriarca de los Markle: conocer a sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, a quienes nunca ha visto en persona. La relación entre padre e hija se rompió días antes de la boda real en 2018, tras el escándalo de las fotos pactadas con paparazzis, y desde entonces no han vuelto a hablar.

Un acercamiento inesperado

A diferencia de crisis anteriores, esta vez hubo una reacción oficial desde el entorno de los Sussex. Un portavoz de la duquesa confirmó brevemente a los medios: “Puedo confirmar que ella se ha comunicado con su padre”. Aunque no se entregaron detalles sobre si hubo una conversación directa o si el intento fue fructífero, el gesto marca la primera señal tangible de contacto en siete años de silencio glacial.

El estado de salud de Thomas sigue siendo delicado. Además de la amputación ya realizada, los médicos monitorean un segundo coágulo en el muslo que podría requerir nuevas intervenciones. El padre de la duquesa, quien ya había sufrido dos infartos y un derrame cerebral en 2022 que afectó su habla, enfrenta ahora una recuperación larga y compleja lejos de su país natal.

