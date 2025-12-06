“Tipo Gorillaz, pero hueones”: la sorpresa de un famoso youtuber tras ver por primera vez “Pulentos”

El creador de contenido mexicano MissaSinfonia, con más de 20 millones de suscriptores en YouTube, compartió su consternación tras descubrir la serie chilena Pulentos durante su visita a Santiago hace dos meses.

“Di un concierto en Santiago de Chile, fue muy bonito conocer a muchos seguidores chilenos. Pero tengo una duda para ustedes, ¿están bien? No me malinterpreten, chicos, son un país hermoso, pero quiero saber, ¡¿qué rayos es esto?!“, comentó el youtuber y cantante mientras sostenía el disco.

Luego, agregó: “Sí, alguien en el concierto me regaló este DVD de una serie animada llamada Pulentos, y cuando le preguntaba a la gente que estaba por ahí sobre ella, todos los chilenos me dijeron ‘hueón, esa fue mi infancia’, ¿por qué?“.

Posteriormente, MissaSinfonia reflexionó sobre su hallazgo: “Chicos, escuchen, yo amo a Chile, yo sé que en Chile se crearon cosas geniales como 31 Minutos, la ‘chilena’, el juego de la culebrita que venía en los celulares Nokia, pero, ¿qué rayos es esto?“.

“Busqué este nombre en internet y me encontré con un universo muy extraño, Los Pulentos eran una serie animada en 3D, que solía salir en la televisión en el 2005, al mismo tiempo que la serie, los personajes tenían un grupo de música hip hop en el cual hacían conciertos en la vida real y todo, o sea, tipo Gorillaz, pero hueones”, añadió.

Finalmente, el creador de contenido mexicano comentó: “Claramente, la temática principal de la serie es el hip hop y el arte urbano, porque por alguna razón, al inicio de los años 2000, esta temática era la cosa más cool del mundo (...) Y nos los culpo, ¿qué es más cool que ser un delincuente juvenil?“, antes de mostrar cómo reaccionaba a los primeros episodios de la caricatura 3D.

Pulentos se emitió entre 2005 y 2006 por Canal 13, creada por Werne Núñez y Sebastián Silva. Su éxito incluyó discos de Platino y Oro, gracias a una banda sonora que incluyó a Ana Tijoux, Sonido Ácido y Vitami, además de conciertos en el Teatro Teletón.