;

VIDEO. Colisión múltiple de camión y vehículos menores en Villa Alemana deja un fallecido y un lactante grave

Imágenes viralizadas muestran la magnitud del impacto que cobró una vida esta tarde; equipos de emergencia trabajan en el rescate de las víctimas.

Mario Vergara

Colisión múltiple de camión y vehículos menores en Villa Alemana deja un fallecido y un lactante grave

Colisión múltiple de camión y vehículos menores en Villa Alemana deja un fallecido y un lactante grave / Mario Vergara

Un accidente de tránsito de alta energía sacudió la tarde de este sábado 6 de diciembre a la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Una colisión múltiple, que involucró a un vehículo de carga y tres automóviles particulares, dejó como saldo preliminar a una persona fallecida y a un menor de edad en estado grave.

El siniestro se registró específicamente en la Ruta F-560, a la altura del sector Lo Moscoso. Según los primeros reportes entregados por organismos de emergencia, un camión de alto tonelaje impactó violentamente contra los vehículos menores, provocando la destrucción casi total de estos últimos debido a la fuerza del choque.

Lluvia y condiciones de la ruta

Aunque las causas basales del accidente están siendo investigadas por la SIAT de Carabineros, registros audiovisuales viralizados en redes sociales sugieren que las condiciones climáticas jugaron un rol determinante. Las imágenes muestran el pavimento mojado y resbaladizo producto de las precipitaciones que afectaron a la zona central durante la jornada, lo que habría dificultado el frenado o la maniobrabilidad de la máquina de carga.

Revisa también:

ADN

Saldo humano y despliegue de emergencia

La cuenta de informaciones de emergencia IEC-180 Control Stgo confirmó la muerte de una persona en el lugar del suceso. Además, se reportó que un “lesionado pediátrico” —identificado preliminarmente como un bebé— fue rescatado con heridas de gravedad y trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros se desplegaron rápidamente en la zona para realizar las labores de extricación de las víctimas atrapadas entre los fierros retorcidos. El tránsito en la ruta se mantuvo suspendido para permitir el trabajo de los rescatistas y el posterior peritaje policial.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad