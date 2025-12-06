Colisión múltiple de camión y vehículos menores en Villa Alemana deja un fallecido y un lactante grave

Un accidente de tránsito de alta energía sacudió la tarde de este sábado 6 de diciembre a la comuna de Villa Alemana, en la región de Valparaíso. Una colisión múltiple, que involucró a un vehículo de carga y tres automóviles particulares, dejó como saldo preliminar a una persona fallecida y a un menor de edad en estado grave.

El siniestro se registró específicamente en la Ruta F-560, a la altura del sector Lo Moscoso. Según los primeros reportes entregados por organismos de emergencia, un camión de alto tonelaje impactó violentamente contra los vehículos menores, provocando la destrucción casi total de estos últimos debido a la fuerza del choque.

Lluvia y condiciones de la ruta

Aunque las causas basales del accidente están siendo investigadas por la SIAT de Carabineros, registros audiovisuales viralizados en redes sociales sugieren que las condiciones climáticas jugaron un rol determinante. Las imágenes muestran el pavimento mojado y resbaladizo producto de las precipitaciones que afectaron a la zona central durante la jornada, lo que habría dificultado el frenado o la maniobrabilidad de la máquina de carga.

Saldo humano y despliegue de emergencia

La cuenta de informaciones de emergencia IEC-180 Control Stgo confirmó la muerte de una persona en el lugar del suceso. Además, se reportó que un “lesionado pediátrico” —identificado preliminarmente como un bebé— fue rescatado con heridas de gravedad y trasladado de urgencia a un centro asistencial.

Equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros se desplegaron rápidamente en la zona para realizar las labores de extricación de las víctimas atrapadas entre los fierros retorcidos. El tránsito en la ruta se mantuvo suspendido para permitir el trabajo de los rescatistas y el posterior peritaje policial.