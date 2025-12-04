;

“Un trabajador incansable”: Muere el actor de cine para adultos Scott Finn a los 27 años

La noticia fue confirmada por su familia. Su trayectoria en la industria había comenzado en el año 2018.

Javier Méndez

Rhett Douglas Messerly, conocido profesionalmente como Scott Finn en la industria del cine para adultos, falleció a los 27 años, según confirmó su familia en un obituario en línea.

El comunicado detalló que el deceso ocurrió el 23 de noviembre de 2025. "Con el corazón destrozado y afligido, anunciamos el fallecimiento de nuestro hijo, hermano y tío", se lee en el texto.

“A lo largo de su vida, sus amigos se sintieron atraídos por él por su inmensa capacidad de aceptar a las personas tal como son, sin importar cómo llegaran”, continuó la despedida para el joven.

“Rhett (Doug) era un trabajador incansable en cualquier trabajo que tenía y siempre fue adorado por quienes trabajaban con él, tanto de niño como de adulto”, detallaron sus cercanos.

Messerly inició su trayectoria en la industria del cine para adultos en 2018, participando en producciones de estudios como Active Duty y Next Door Studios.

La última vez que publicó en X fue en junio, compartiendo un selfie y comentando sobre un año complicado tras su divorcio. Desde entonces, ha estado enfocado en sus proyectos culinarios, utilizando nuevas cuentas en redes sociales para ello.

