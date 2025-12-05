Este viernes por la tarde, en Estados Unidos, y después de una hora y media de relleno, la FIFA realizó el sorteo de la fase grupal para el Mundial 2026, el cual se disputará a mediados del próximo año en Norteamérica.

Por supuesto, en esta parte del mundo, los ojos estaban puestos en los representantes de Conmbol y, como suele suceder, uno de los más favorecidos fue Argentina.

Los actuales campeones del mundo cayeron en el Grupo J con Austria, Argelia y Jordania, por lo que no pasar nada extraño, ganará su grupo para meterse en los 16avos de la Copa del Mundo.

El problema y temor para los argentinos, es que en esa llave se podrían encontrar con un rival de peso: jugarán con el segundo el Grupo H que está compuesto por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Es decir, de avanzar a la siguiente ronda, los monarcas se verían las caras o con la ‘Furia Roja’ de Lamine Yamal, o con la ‘celeste’ para reeditar un nuevo ‘Clásico del Río de La Plata’, con Marcelo Bielsa en la vereda opuesta.

Por lo mismo es que la prensa argentina, soberbia, pero a la vez temerosa como siempre, mostró su preocupación por el sorteo: “zona amable para Argentina y un cruce de 16avos de máximo riesgo”, escribió, por ejemplo, Olé.

Las reacciones de la prensa argentina

