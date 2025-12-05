;

Mundial 2026, ¿la primera Copa del Mundo sin un “grupo de la muerte”?

El sorteo en Estados Unidos dejó un sinsabor en torno a la expectativa por una eventual zona de riesgo para los principales cabezas de serie.

Carlos Madariaga

Mundial 2026, ¿la primera Copa del Mundo sin un “grupo de la muerte”?

Mundial 2026, ¿la primera Copa del Mundo sin un “grupo de la muerte”? / Michael Regan - FIFA

El primer Mundial de 48 equipos en la historia tuvo su sorteo este viernes, con 42 países ya conociendo su ruta en la cita planetaria del próximo año.

Sin embargo, con el aumento desde los habituales 32, la duda estaba instalada en sí, como había sido la tónica, habría un “grupo de la muerte”.

Al momento de repasar las zonas, solo seis grupos quedaron ya definitivamente armados, con algunos generando cierta expectativa, aunque no del todo unánime.

Entre estos ya listos, se podría apuntar como una zona peleada la del grupo E, con Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, apelando al mayoritario origen neerlandés del debutante en Copas del Mundo.

También podría ser una instancia clasificatoria estrecha la del grupo L, con Inglaterra y Croacia emparejados con el peligroso Ghana, además de la Panamá de Cecilio Waterman.

El grupo I también promete, con la Francia de Kylian Mbappé compartiendo zona con la Noruega de Erling Haaland y Senegal, aunque le baja el nivel que puedan llegar allí Bolivia, Surinam o Irak.

Ya proyectando los clasificados desde los repechajes europeos, el grupo A podría ser interesante, con Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda apelando a llegar a competir en el Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Otro similar es el grupo F, donde Ucrania, Suecia, Polonia o Albania se emparejarán con Países Bajos, Japón y Túnez.

Sin embargo, como te darás cuenta, no hay unanimidad respecto al “grupo de la muerte”, calificativo que perfectamente podría quedar fuera del desarrollo del Mundial 2026, donde cada grupo clasificará a los dos mejores equipos, además de los ocho mejores terceros.

