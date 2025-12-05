;

Fue excandidato a CORE y hoy está detrás de la “Jaraneta” en Concepción: “A ella le gustó porque es algo simbólico”

Cerca del mediodía, Jeannette Jara fue sorprendida por una Combi Volkswagen que llevaba su eslogan de campaña.

Ruth Cárcamo

Nicolás Medina

Capturas

Capturas

En medio de su visita por la Región del Biobío, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, fue sorprendida por la “Jaraneta”, un Combi Volkswagen diseñado para la ocasión.

El suceso ocurrió en la ciudad de Concepción, donde tras encontrarse con jóvenes en el Sindicato de Trabajadores de la EP Petrox, se subió al vehículo en medio de una multitud de personas.

En la instancia, el excandidato a consejero regional del Biobío, Juan Pablo Peso, contó a Radio ADN cómo creó la “Jaraneta” y la reacción de la abanderada oficialista cuando le presentó la idea.

Revisa también

ADN

“Se me ocurrió la idea de proponerle la combi”

“A ella le gustó la Combi, porque es algo simbólico y hay una mitificación, lo que significa, lo colectivo, la familia”, comentó.

Y señaló que el vehículo es suyo: “Lo tengo hace tres años, pero ya lo he ocupado cuando fui candidato a consejero regional, y también le había prestado a otras candidatas, y se me ocurrió la idea de proponerle la Combi a nuestra candidata Jeannette Jara”.

Finalmente, Juan Pablo Peso expresó que “esperemos que le vaya bien a la candidata, porque se lo merece por su consecuencia política, por sus ideas y su proyecto país que tiene para Chile”.

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad