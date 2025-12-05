Fue excandidato a CORE y hoy está detrás de la “Jaraneta” en Concepción: “A ella le gustó porque es algo simbólico”

En medio de su visita por la Región del Biobío, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, fue sorprendida por la “Jaraneta”, un Combi Volkswagen diseñado para la ocasión.

El suceso ocurrió en la ciudad de Concepción, donde tras encontrarse con jóvenes en el Sindicato de Trabajadores de la EP Petrox, se subió al vehículo en medio de una multitud de personas.

En la instancia, el excandidato a consejero regional del Biobío, Juan Pablo Peso, contó a Radio ADN cómo creó la “Jaraneta” y la reacción de la abanderada oficialista cuando le presentó la idea.

“Se me ocurrió la idea de proponerle la combi”

“A ella le gustó la Combi, porque es algo simbólico y hay una mitificación, lo que significa, lo colectivo, la familia”, comentó.

Y señaló que el vehículo es suyo: “Lo tengo hace tres años, pero ya lo he ocupado cuando fui candidato a consejero regional, y también le había prestado a otras candidatas, y se me ocurrió la idea de proponerle la Combi a nuestra candidata Jeannette Jara”.