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Unión La Calera analiza aplicar derecho de admisión a exjugador de la U por su presencia en el Nicolás Chahuán

Según información de ADN Deportes, Nicolás Guerra fue infraccionado por una particular situación al ir a ver a los azules.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

Unión La Calera analiza aplicar derecho de admisión a exjugador de la U por su presencia en el Nicolás Chahuán

Unión La Calera analiza aplicar derecho de admisión a exjugador de la U por su presencia en el Nicolás Chahuán / CLAUDIO ROJAS BARCELÓ/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile volvió a perder terreno en la Liga de Primera luego de dilapidar una ventaja de 0-2 y terminó igualando 2-2 con Unión La Calera.

Uno de los testigos del duelo en el Nicolás Chahuán fue el exdelantero de los azules, Nicolás Guerra, quien aprovechó su descanso en Instituto de Córdoba para observar a sus excompañeros.

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Sin embargo, el delantero, al momento de ser sometido a la revisión de seguridad, no quiso ser parte del chequeo, argumentando que era jugador de la U.

Ante esto, según información de ADN Deportes, la razón de su negativa es que intentó ingresar al Nicolás Chahuán un lienzo, cuestión que llevó a Carabineros a pasarle una infracción, pero permitiéndole el acceso al recinto deportivo.

En Unión La Calera se enteraron del tema y están recopilando los datos con tal de sentar precedente, apuntando que a Nicolás Guerra se le aplique derecho de admisión para los estadios de fútbol en el país.

Eso sí, cercanos al jugador aseguraron a ADN Deportes que el del problema con el lienzo era un amigo del atacante. Durante la revisión, él esperaba por su cercano y luego que esta terminó, ingresó al estadio para ver el partido en el palco de la U.

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