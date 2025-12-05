;

Después del Black Friday 2025: ¿Por qué esta semana se puso a prueba la experiencia de compra online?

El último evento masivo de ventas en línea del año, un experto recomienda en qué hay que fijarse al adquirir productos y servicios online.

Después del Black Friday 2025: ¿Por qué esta semana se puso a prueba la experiencia de compra online?

Después del Black Friday 2025: ¿Por qué esta semana se puso a prueba la experiencia de compra online?

Tras el último Black Friday 2025, miles de personas siguen consultando por despachos atrasados, productos cambiados y pedidos que se demoran mucho. En ADN Te Acompaña, Julio Farías, cofundador y CEO de Zerviz —empresa especializada en experiencia de cliente y automatización inteligente— recalcó que hoy el foco ya no está solo en el precio.

“Hoy día el cliente sabe que tiene derechos y no está obligado a resignarse si la compra falla. Al final, lo que diferencia a una buena marca de una mala no es que nunca tenga problemas, sino cómo reacciona cuando el despacho no se cumple”, señaló.

“Cuando una marca es clara con los plazos, muestra dónde va el pedido y facilita un cambio o una devolución sin poner obstáculos, el cliente lo percibe de inmediato. Y eso, en el post Cyber, vale más que cualquier banner con 60% de descuento”, remata Farías.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que, según estimaciones preliminares, el Black Friday 2025 en Chile superó al evento digital de 2024. Las ventas online y presenciales totalizaron $561 millones de dólares, aumentando en 1% los ingresos en comparación con el año precedente.

