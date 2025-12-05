Copec pone en marcha los cargadores para autos eléctricos más potentes de Chile: se demoran apenas 10 minutos

;

En el marco de su aniversario número 90, Copec, a través de Copec Voltex, anunció que superó las 90 estaciones de servicio con carga rápida en Chile, consolidando la red más extensa y de mayor potencia de Latinoamérica.

Más del 50% de sus puntos corresponden a carga ultra rápida, con equipos modernizados, monitoreo y diagnóstico remoto, y protocolos reforzados de mantenimiento que mejoran la continuidad del servicio.

El nuevo estándar incorpora cargadores de entre 240 y 500 kW —la mayor potencia disponible en el país— capaces de recargar un vehículo en cerca de 10 minutos. Cada estación cuenta con 2 o 4 conectores CCS2, lo que incrementa la capacidad operativa y mejora la experiencia de los usuarios.

Durante el hito, el gerente general de Copec, Arturo Natho, destacó que “celebrar nuestros 90 años con 90 estaciones de carga rápida es una señal concreta de hacia dónde vamos como compañía. Estamos construyendo la infraestructura que permitirá que la electromovilidad crezca de manera sostenida en Chile, en beneficio de las personas, las empresas y el país”.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, valoró este avance, afirmando que la electromovilidad “es una industria amplia y profunda que mejora la calidad de vida y permite ciudades más sustentables. Al llegar a todo el territorio cerramos brechas y alcanzamos justicia territorial”.

En esta misma jornada, Copec entregó uno de los premios más simbólicos de su campaña de aniversario “90 formas de decirte gracias”. Aaron Guerrero fue el ganador de un auto eléctrico Hyundai cero kilómetros, reconocimiento que refuerza el compromiso de la compañía con promover nuevas formas de movilidad más sostenibles.

