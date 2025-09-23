¿Tienes un auto eléctrico? Estas son las aplicaciones para cargarlos en Chile

Si bien en Chile aún no son mayoría, cada vez son más los vehículos eléctricos que circulan por las calles del país.

Ya sea para contaminar menos o simplemente por gusto, muchas personas optan por este tipo de vehículos que tiene un tipo de carga bastante particular.

Bajo ese contexto, algo sumamente importante para los conductores de autos eléctricos, es tener claro en dónde pueden cargar sus respectivos vehículos.

¿Cuáles son las apps para cargar autos eléctricos en Chile?

De acuerdo a lo publicado por LUN, en nuestro país ya operan las aplicaciones como Copec Voltex y Enel X Way para quienes tienen este tipo de automóviles.

La primera de ellas permite a los usuarios encontrar estaciones de carga disponibles en tiempo real, reservarlas, gestionar el proceso de carga desde el celular, el tipo de conector y opciones de pago.

Al respecto, la gerente general de Copec Voltex, Andrea Castro, sostuvo al citado medio que “nuestro objetivo es que cada vez más personas elijan la electromovilidad como una opción viable, accesible y conveniente”.

Por otro lado, también está Volvo Cars, la cual está disponible para quienes conducen un auto de la marca sueca. Desde allí, los usuarios pueden monitorear el estado de batería y programar horarios de carga en casa.

Al medio antes citado, el gerente de Volvo Cars Chile, Rodrigo Espinoza, explicó que “en Volvo hemos instalado el 48% de la infraestructura privada de carga en Chile, con casi 1.400 cargadores domiciliarios”.

Otra de las funcionalidades de Volvo Cars, es que permite ubicar estaciones públicas más cercanas y planificar la ruta hacia ellas.

Cabe mencionar, que dichas aplicaciones se encuentran disponibles para descargar en celulares con sistema operativo iOS y Android.