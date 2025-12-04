Senado despacha a ley proyecto que obliga a aerolíneas a entregar identidad de sus pasajeros con el fin de “detectar individuos peligrosos”

El Senado de la República de Chile despachó a ley el proyecto que impone a las aerolíneas entregar información sobre sus pasajeros, específicamente informar sobre su identidad exacta a las entidades policiales y judiciales.

El objetivo de esto es “detectar y detener a individuos peligrosos, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional” en materia de seguridad a nivel nacional y global.

Esta medida también llega a fortalecer los mecanismos de vigilancia en aeropuertos y facilitar la colaboración con organismos internacionales en temas de persecución penal.​

De esta manera, las compañías aéreas que operen en territorio nacional “estarán obligadas a presentar” ante la PDI, Carabineros y el Ministerio Público, “la información anticipada de pasajeros o API (Advance Passenger Information), el registro de nombres de pasajeros o PNR (Passenger Name Record) y los documentos señalados en el artículo 90, según fuera el caso”.

De igual modo, las empresas de transporte aéreo estarán obligadas a informar, según el requerimiento de las autoridades, el “lugar de embarque y destino de cada uno de los pasajeros que transporta, transportará o haya transportado”.

Reacciones y contexto de seguridad

Durante las discusiones legislativas, los parlamentarios valoraron el equilibrio alcanzado entre mayor fiscalización y resguardo de la privacidad individual, describiéndolo como un “método de seguridad integral”.

Además, se resaltó su utilidad para contrarrestar el “mal uso que se ha detectado con el endoso de pasajes aéreos”, práctica que ha complicado operativos.

Asimismo, los legisladores apuntaron que la norma aborda “uno de los puntos más sensibles de la agenda de seguridad pública”, al limitar el empleo de vuelos como vías de fuga para “imputados miembros de organizaciones criminales y redes dedicadas a evadir la justicia”.