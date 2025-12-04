Instituto Nacional hace historia: por primera vez eligen a una mujer para liderar su Centro de Estudiantes

El Instituto Nacional volvió a marcar un hito en su extensa trayectoria. Esta semana, y tras más de dos siglos de existencia, la comunidad escolar eligió por primera vez a una presidenta para encabezar su Centro de Estudiantes.

Se trata de Colomba Tobar, quien asumirá el desafío al mando de la lista Conciencia, la opción que obtuvo 982 votos y superó ampliamente a su competidora, Amanecer, que alcanzó 516 preferencias.

La elección se enmarca en un periodo de profundas transformaciones para el emblemático establecimiento. Recién en marzo de 2021, y por primera vez desde su fundación en 1813, el Instituto Nacional abrió sus matrículas a mujeres, convirtiéndose en un liceo plurigénero luego de la autorización del Ministerio de Educación. Cuatro años después, el ingreso femenino comienza a reflejarse también en los espacios de liderazgo estudiantil.

Tobar no es ajena al funcionamiento interno del centro educativo: hasta ahora formaba parte de la mesa directiva anterior como vicepresidenta de la jornada de la mañana, indicó The Clinic. Junto a ella, la nueva directiva estará integrada por Eduardo Ziede y Amanda Moya, en las vicepresidencias, además de Maximiliano Cáceres y Maximiliano Ossa en secretaría ejecutiva, entre otros integrantes.

Lista “Conciencia”

En su presentación pública, la lista Conciencia destacó su compromiso con fortalecer el diálogo, promover la participación colectiva y trabajar por un clima escolar más cohesionado.

Bajo el lema “Ante la indiferencia, Conciencia”, la agrupación planteó como eje central la necesidad de revitalizar la organización estudiantil en un establecimiento que enfrenta uno de los periodos más complejos de su historia reciente.

Y es que la nueva mesa asumirá en medio de un escenario desafiante: cambio de autoridades, episodios de violencia, investigaciones que han impactado a parte de la comunidad e incluso casos de estudiantes derivados al Sename tras querellas municipales. Todo ello en un contexto donde el Instituto Nacional, alma mater de numerosos expresidentes de la República, busca reencontrar su identidad y estabilidad.