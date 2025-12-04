;

Médicos deshonestos dejaron a Pemuco sin atención médica: fueron formalizados por licencias fraudulentas

Los nuevos imputados se suman a otros cinco formalizados en septiembre por el delito de apremios ilegítimos. La Fiscalía de Ñuble investiga a un total de diez profesionales de la salud.

Mario Vergara

doctores detenidos por licencias médicas falsas

La Fiscalía de Ñuble formalizó a tres médicos cirujanos extranjeros contratados por la Municipalidad de Pemuco, por delitos asociados a la emisión de licencias médicas falsas.

Estos tres profesionales se suman a otros cinco médicos formalizados en septiembre pasado por los mismos hechos, y queda pendiente la formalización de uno más que está con orden de detención.

Origen del fraude y la falta de atención

La investigación se inició de oficio en mayo pasado, tras conocerse públicamente que siete médicos que trabajaban en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) y en postas rurales de Pemuco, y otros tres médicos de servicios públicos de las regiones de Ñuble, O’Higgins y Metropolitana, habían presentado permisos por enfermedad que fueron emitidos entre ellos. Este fraude resultó en que la comuna de Pemuco quedara sin atención de salud.

El detonante de estos hechos fue la eliminación de una asignación especial de carácter transitorio por parte del Concejo Municipal de Pemuco, lo que implicó una disminución en la remuneración de los funcionarios de la salud contratados.

mputados y Medidas Cautelares

Los médicos formalizados ahora son:

  • Norelys Portal Farías y Héctor Plaza Moreira: Ambos fueron imputados por los delitos de obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones. Sus medidas cautelares incluyen arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de emitir licencias médicas por 60 días.
  • Anny Tomas Ulacio: Fue formalizada por los mismos delitos (obtención de licencia médica falsa y fraude de subvenciones) más el de ejercer sin tener aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom). Sus medidas cautelares serán discutidas en una audiencia fijada para el 5 de enero próximo.

