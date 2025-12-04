Martin Garrix en Chile: cuándo y cómo adquirir las entradas para su show en el Movistar Arena

Uno de los DJs más influyentes del mundo regresa a Santiago tras presentarse en Creamfields 2025. Martin Garrix, reconocido por su impacto global en la música electrónica y premiado cinco veces como el mejor DJ del planeta por DJ Mag, se presentará en el Movistar Arena en el 2026.

El espectáculo, que forma parte de su esperado “AMERICAS TOUR”, está programado para el viernes 15 de mayo de 2026, y promete una experiencia inmersiva con producción de gran escala: visuales en alta definición, iluminación avanzada, efectos especiales y un sistema de láseres que potenciarán la energía característica del artista neerlandés.

La gira incluye más de 17 fechas en América, iniciando en Estados Unidos y con Chile como una parada clave en Latinoamérica. Para asegurar tu entrada, el proceso comienza con inscripción desde el 4 de diciembre a las 12:00 horas.

La preventa exclusiva se abrirá el 9 de diciembre a las 10:00 horas, mientras que la venta general será el 10 de diciembre a las 10:00 horas, todo a través de Punto Ticket.

Además, Street Machine ofrece un plan de reserva exclusivo: se puede asegurar el ticket con $25.000 (cargo por servicio incluido) y pagar el saldo desde el 1 de febrero, con la opción de dividirlo en 3 cuotas sin interés.

Martin Garrix alcanzó fama mundial con el éxito Animals en 2013 y desde entonces ha liderado las listas con temas como Ocean, Scared to be Lonely, Higher Ground y Hurricane. Su sello discográfico STMPD RCRDS se ha consolidado como plataforma innovadora en la música electrónica.

Detalles del evento: