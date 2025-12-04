;

Martin Garrix en Chile: cuándo y cómo adquirir las entradas para su show en el Movistar Arena

El neerlandés, que ha sido considerado en cinco ocasiones el mejor DJ del mundo, vuelve al país tras su presentación en Creamfields 2025.

Alejandro Basulto

Martin Garrix en Chile: cuándo y cómo adquirir las entradas para su show en el Movistar Arena

Uno de los DJs más influyentes del mundo regresa a Santiago tras presentarse en Creamfields 2025. Martin Garrix, reconocido por su impacto global en la música electrónica y premiado cinco veces como el mejor DJ del planeta por DJ Mag, se presentará en el Movistar Arena en el 2026.

El espectáculo, que forma parte de su esperado “AMERICAS TOUR”, está programado para el viernes 15 de mayo de 2026, y promete una experiencia inmersiva con producción de gran escala: visuales en alta definición, iluminación avanzada, efectos especiales y un sistema de láseres que potenciarán la energía característica del artista neerlandés.

La gira incluye más de 17 fechas en América, iniciando en Estados Unidos y con Chile como una parada clave en Latinoamérica. Para asegurar tu entrada, el proceso comienza con inscripción desde el 4 de diciembre a las 12:00 horas.

Revisa también:

ADN

La preventa exclusiva se abrirá el 9 de diciembre a las 10:00 horas, mientras que la venta general será el 10 de diciembre a las 10:00 horas, todo a través de Punto Ticket.

Además, Street Machine ofrece un plan de reserva exclusivo: se puede asegurar el ticket con $25.000 (cargo por servicio incluido) y pagar el saldo desde el 1 de febrero, con la opción de dividirlo en 3 cuotas sin interés.

Martin Garrix alcanzó fama mundial con el éxito Animals en 2013 y desde entonces ha liderado las listas con temas como Ocean, Scared to be Lonely, Higher Ground y Hurricane. Su sello discográfico STMPD RCRDS se ha consolidado como plataforma innovadora en la música electrónica.

Detalles del evento:

  • Fecha: 15 de mayo de 2026
  • Lugar: Movistar Arena, Santiago
  • Entradas: Punto Ticket (preventa 9 de diciembre, venta general 10 de diciembre)

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad