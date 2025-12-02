;

Teletón 2025 arrasa en audiencia: más de 8 millones de chilenos siguieron el evento y marcó récord en todos los bloques

El programa en TV abierta destaca por tener “audiencias masivas, diversas y comprometidas”.

La Teletón 2025 volvió a unir a los chilenos y pudo superar la meta. Pero además, supo concretar esa unión frente a las pantallas y consolidarse como uno de los eventos televisivos más masivos trasversales del país.

Según cifras de Kantar IBOPE Media, la última edición alcanzó una cobertura total de 8.316.042 personas durante las jornadas del 28 y 29 de noviembre, mostrando un desempeño sobresaliente en todos los bloques horarios.

El informe de audiencia reveló altos niveles de sintonía tanto en la inauguración como en las franjas Prime, donde la adhesión fue especialmente significativa.

El bloque Prime del sábado (22:00 a 01:55) convocó a 5.088.833 personas, mientras que la tarde del mismo día reunió a 4.994.537 espectadores.

La transmisión de inauguración y trasnoche del viernes también registró un sólido alcance de 5.170.210 personas, confirmando una alta permanencia de la audiencia a lo largo de todo el evento solidario.

De acuerdo con Ignacio Mirchak, Country Leader de Kantar IBOPE Media Chile, los resultados reflejan la fuerza única del evento para conectar con el público. “La Teletón es un fenómeno que trasciende a cualquier formato”, asegura.

“Convoca audiencias masivas, diversas y comprometidas, y sigue demostrando que la televisión abierta tiene un rol social fundamental en la construcción de encuentros nacionales”, señaló.

Las cifras también evidencian un comportamiento sostenido y equilibrado durante ambas jornadas: el matinal del sábado alcanzó 4.545.437 personas; el bloque de noticias de mediodía, 1.936.568; la tarde del sábado, 4.994.537; y el Prime de cierre, 5.088.833 espectadores.

Mirchak destacó que la consistencia fue uno de los sellos de esta edición. “Lo más relevante no es solo la magnitud del alcance total, sino la estabilidad del consumo en cada tramo“.

“La gente se mantuvo conectada durante la noche, la mañana, la tarde y el cierre, lo que confirma que la Teletón sigue siendo un espacio donde las familias se unen y participan colectivamente”, comentó.

En definitiva, se trata de un escenario mediático marcado por la fragmentación de audiencias y la multiplicidad de plataformas. El desempeño de la Teletón 2025 se consolida como un hito para la televisión abierta nacional.

