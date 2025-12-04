;

VIDEO. No se irá gratis: la cifra que Colo Colo debe pagar si quiere rescindir el contrato de Fernando Ortiz

Según información de ADN Deportes, el contrato del “Tano” será revisado al final de la temporada, pero si quieren despedirlo están obligados a desembolsar dinero.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

El complejo momento financiero que atraviesa Colo Colo no para de empeorar con los días y, para colmo, las arcas de Blanco y Negro podrían seguir recibiendo golpes.

Si este jueves ya se conoció el fallo del TAS respecto a su apelación para reducir las sanciones que le impuso Conmebol por el partido ante Fortaleza en Copa Libertadores, donde hinchas invadieron la cancha del Estadio Monumental, el desempeño en lo deportivo también podría significar más pérdidas para el “Cacique”.

Esto, porque a falta de una fecha, para Fernando Ortiz será prácticamente imposible cumplir el objetivo de meter a los albos en algún torneo internacional, lo que se traduce en menos recaudación por premios, pero también en un presunto despido.

Según información de ADN Deportes, el contrato del “Tano” cuenta con una cláusula de rescisión equivalente a 200 mil dólares; es decir, Blanco y Negro deberá desembolsar cerca de 180 millones de pesos si quiere desvincular al argentino del club.

Por el momento, para la próxima semana, los directores de Colo Colo ya tienen agendada otra reunión, en la cual el punto principal será el estado del plantel con miras a 2026, instancia que podría definir el futuro tanto del entrenador como de algunos futbolistas del “Popular”.

