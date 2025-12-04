Alerta Roja en Paredones: incendio forestal avanza desenfrenado y obliga evacuaciones

La comuna de Paredones, en la región de O’Higgins, se encuentra bajo Alerta Roja debido al incendio forestal “Panilongo”, que permanece activo y en combate desde la tarde de este jueves.

La medida fue confirmada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) tras la actualización del comportamiento del fuego y la amenaza que representa para zonas habitadas.

De acuerdo con la información técnica de Conaf, el siniestro afecta al menos 5 hectáreas de vegetación, avance que se mantiene en todos sus sectores, aunque con intensidad baja. El trabajo se concentra principalmente en dos quebradas para evitar que las llamas sigan avanzando hacia sectores poblados.

Durante las primeras horas de la emergencia, el incendio obligó a evacuar a 15 personas debido a la amenaza directa sobre ocho viviendas del sector Panilongo, ubicadas a solo metros de la línea de fuego. Hasta ahora, no se han reportado daños estructurales.

Para el combate del incendio se han desplegado 5 brigadas de Conaf, además de un técnico especializado, dos aviones cisterna, tres helicópteros, camiones aljibe, maquinaria pesada y un puesto de mando. A estas labores se suman la 1ª y 2ª compañías de Bomberos de Paredones y personal de empresas forestales.

Senapred indicó que la Alerta Roja permite la movilización total de recursos del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, reforzando las acciones ya en curso para contener la emergencia. La medida se mantendrá vigente mientras las condiciones del incendio lo requieran.

Conaf informó que el comportamiento del fuego continúa siendo monitoreado en tiempo real, especialmente en los puntos donde persiste mayor actividad, y llamó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades y evitar acercarse a las zonas de riesgo.