“Que no salga más de la cárcel (...) por mi vida y por la de mis hijas”: Cristal Aguilera hace un llamado a la justicia contra Juan Beltrán

El caso de Krishna Aguilera, que sacudió el país hace algunos meses, sigue dando mucho de qué hablar incluso con el principal acusado ya formalizado y en prisión preventiva.

Pero es precisamente este último punto el que mantiene inquieta a la familia de la joven asesinada, ya que existe una sensación de inseguridad por lo que pueda pasar con el Juan Beltrán, el principal imputado en la causa.

La hermana de Krishna, Cristal, hace un llamado urgente no solo por justicia, sino que también por mayor resguardo para ella y sus dos hijas. Esto, por temor a represalias pese las detenciones ya realizadas.

En este contexto, hay que recordar que hace casi un mes fue brutalmente atacada en San Bernardo, un hecho que, aunque sin estar confirmado, es vinculado de forma extraoficial al caso de su hermana.

Cristal, acompañada de su defensor legal, acudió una vez más al Centro de Justicia, esta vez para enfatizar y alertar sobre riesgos persistentes. Además, se van sumando nuevos antecedentes, ligando delitos por tráfico de drogas relacionado con el homicidio.

Es precisamente por esto, porque existen lazos por parte del principal imputado, con redes criminales importantes que aún operan en libertad, que se genera inquietud para el entorno familiar de Aguilar.

Un narcofemicidio

“No me siento completamente segura porque estoy sola. La verdad es que tengo que estar con una persona que trabaja con el alcalde de San Bernardo, que me lleva para arriba y para abajo, y con don Pedro (su abogado), que siempre está apoyándome“, relató Cristal Aguilar.

“Entonces, dígame cuál es la seguridad. Yo busco justicia y resguardo, porque lo que le pasó a mi hermana fue un narcofemicidio”, expresó con angustia, haciendo hincapié en la gravedad del caso.

Su abogado, Pedro Díaz, hace énfasis en la importancia de reconocer este delito como “narcofemicidio” por involucrar vínculos afectivos y redes de tráfico, proponiendo penas perpetuas calificadas y querella formal.​

Que no salga de la cárcel

Cristal también hizo hincapié en que Juan Beltrán es “una persona que busca a menores de edad, a mujeres jóvenes, para ponerlas a traficar y después las mata como si nada”.

“Si este hombre llega a salir de la cárcel, va a seguir haciendo lo mismo con todas las niñas que le queden por delante", advirtió, mirando con temor lo que pueda llegar a pasar ante una flaqueza por parte de la justicia.

“Lo otro que busco es que esta persona no salga más de la cárcel donde él está, de máxima seguridad, por mi integridad física, por mi vida y por la de mis hijas”, complementó la hermana de Krishna,

Por su parte, Díaz insistió: “Hay delitos como este que tienen que tener una penalidad inmediatamente asociada al perpetuo calificado”. Asimismo, ambos piden reubicación y un seguimiento especial para víctimas colaterales.