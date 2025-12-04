;

“Que no salga más de la cárcel (...) por mi vida y por la de mis hijas”: Cristal Aguilera hace un llamado a la justicia contra Juan Beltrán

Además, la hermana de Krishna advirtió que si es liberado “va a seguir haciendo lo mismo con todas las niñas que le queden por delante”.

José Campillay

“Que no salga más de la cárcel (...) por mi vida y por la de mis hijas”: Cristal Aguilera hace un llamado a la justicia contra Juan Beltrán

El caso de Krishna Aguilera, que sacudió el país hace algunos meses, sigue dando mucho de qué hablar incluso con el principal acusado ya formalizado y en prisión preventiva.

Pero es precisamente este último punto el que mantiene inquieta a la familia de la joven asesinada, ya que existe una sensación de inseguridad por lo que pueda pasar con el Juan Beltrán, el principal imputado en la causa.

La hermana de Krishna, Cristal, hace un llamado urgente no solo por justicia, sino que también por mayor resguardo para ella y sus dos hijas. Esto, por temor a represalias pese las detenciones ya realizadas.

Revisa también:

ADN

En este contexto, hay que recordar que hace casi un mes fue brutalmente atacada en San Bernardo, un hecho que, aunque sin estar confirmado, es vinculado de forma extraoficial al caso de su hermana.

Cristal, acompañada de su defensor legal, acudió una vez más al Centro de Justicia, esta vez para enfatizar y alertar sobre riesgos persistentes. Además, se van sumando nuevos antecedentes, ligando delitos por tráfico de drogas relacionado con el homicidio.

Es precisamente por esto, porque existen lazos por parte del principal imputado, con redes criminales importantes que aún operan en libertad, que se genera inquietud para el entorno familiar de Aguilar.

Un narcofemicidio

No me siento completamente segura porque estoy sola. La verdad es que tengo que estar con una persona que trabaja con el alcalde de San Bernardo, que me lleva para arriba y para abajo, y con don Pedro (su abogado), que siempre está apoyándome“, relató Cristal Aguilar.

“Entonces, dígame cuál es la seguridad. Yo busco justicia y resguardo, porque lo que le pasó a mi hermana fue un narcofemicidio”, expresó con angustia, haciendo hincapié en la gravedad del caso.

Su abogado, Pedro Díaz, hace énfasis en la importancia de reconocer este delito como “narcofemicidio” por involucrar vínculos afectivos y redes de tráfico, proponiendo penas perpetuas calificadas y querella formal.​

Que no salga de la cárcel

Cristal también hizo hincapié en que Juan Beltrán es “una persona que busca a menores de edad, a mujeres jóvenes, para ponerlas a traficar y después las mata como si nada”.

“Si este hombre llega a salir de la cárcel, va a seguir haciendo lo mismo con todas las niñas que le queden por delante", advirtió, mirando con temor lo que pueda llegar a pasar ante una flaqueza por parte de la justicia.

“Lo otro que busco es que esta persona no salga más de la cárcel donde él está, de máxima seguridad, por mi integridad física, por mi vida y por la de mis hijas”, complementó la hermana de Krishna,

Por su parte, Díaz insistió: “Hay delitos como este que tienen que tener una penalidad inmediatamente asociada al perpetuo calificado”. Asimismo, ambos piden reubicación y un seguimiento especial para víctimas colaterales.

ADN

Contenido patrocinado

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: &#039;Siempre tuvimos buena química&#039;

Se confirma una nueva relación en el mundo de la farándula chilena: 'Siempre tuvimos buena química'

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

Con “Toy Story 3” en los primeros lugares: Quentin Tarantino comparte su selección de las mejores películas del siglo XXI

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: &#039;Se aprovechó de mi inocencia...&#039;

Luis Sandoval deja a todos en shock al confesar romance oculto con ex Calle 7: 'Se aprovechó de mi inocencia...'

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Selena Gomez se inspira en “Romeo y Julieta” para su nueva manicure

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

Ozzy Osbourne: estas son sus 20 mejores canciones, según Futuro

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en &#039;Muérdeme&#039;

En la previa del Festival de Viña 2026: Juanes y Bomba Estéreo unen fuerzas en 'Muérdeme'

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Spotify Wrapped ya disponible en Chile: ¿Cómo puedo revisar mis preferencias musicales?

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: &#039;Es muy penoso&#039;

Esteban Paredes reacciona al comentario de Raquel Argandoña a Cata Days y revela compleja situación que no se mostró en pantalla: 'Es muy penoso'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad