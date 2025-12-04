;

VIDEO. “A mí Karen Doggenweiler me bautizó como ‘Luchitotote’. No es un mito”

El periodista sorprendió al encierro con una confesión íntima que dejó a todos sin palabras y que incluso involucra a Karen Doggenweiler.

Nelson Quiroz

Captura Mega

Captura Mega

Un comentado momento se vivió en el reciente capítulo de El Internado, el reality de Mega, luego de que el periodista Luis Sandoval protagonizara una inesperada confesión que remeció al encierro y dejó a varios de sus compañeros sorprendidos.

La situación ocurrió durante una dinámica en la que los participantes debían asignar “regalos” simbólicos en tres categorías: “me casaría”, “romance” y “aventura”.

ADN

"El Internado", Mega

Fue en este contexto que Sandoval llamó de inmediato la atención al entregarle la categoría más atrevida a su compañera Agustina, gesto que acompañó con una mirada coqueta que generó reacciones inmediatas dentro del grupo.

Mientras el resto procesaba la escena, el panelista de Qué te lo digo decidió profundizar en sus comentarios y lanzó una afirmación que no pasó desapercibida. “Desde que llegó está muy ganosa y yo le quitaría las ganas de una vez por todas”, dijo sin filtros, desatando sorpresa y risas entre los presentes.

ADN

Pero lo más llamativo llegó después, cuando Sandoval recordó un apodo que, según él, le habría puesto la conductora Karen Doggenweiler, aludiendo a un supuesto atributo físico. “A mí Karen Doggenweiler me bautizó como ‘Luchitotote’. No es un mito”, aseguró entre risas, elevando aún más el tono de la conversación.

En medio del revuelo, su compañero Otakín intervino para respaldar la anécdota. “Yo me bañé con Lucho y puedo decir que es más hombre que muchos de los que están acá y lo esconde muy bien”, comentó, generando un nuevo momento de sorpresa en el reality.

Con la misma seguridad, Sandoval cerró su intervención manteniendo el tono provocador: “Yo te puedo dar el placer que tú necesitas para sentirte realmente una mujer”, le dijo directamente a Agustina. La escena terminó con un beso entre ambos, sellando una de las secuencias más comentadas del capítulo.

El episodio rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, reforzando el rol protagónico que Sandoval ha tomado dentro del encierro.

