En medio del debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), un tenso momento protagonizaron los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast cuando se les consultó sobre los votos de Franco Parisi .

Todo partió cuando la abanderada oficialista arremetió contra el asesor económico de su contendor, Jorge Quiroz, por los casos de colusión de las farmacias y de los pollos.

“Cuando uno quiere presidir Chile, tiene que tener a los chilenos en el corazón, no a los que se coluden, no a los que se ponen de acuerdo para joderse a las grandes mayorías ”, dijo.

Posteriormente, José Antonio Kast replicó: “Yo no suelo ocupar algunas palabras como ‘joder’”. Esto fue cuestionado por Jeannette Jara, tras lo cual el candidato republicano aludió rápidamente al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Cruce entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

Jara: Por ejemplo, dice ‘yo no ocupo la palabra jodiendo’, pero de lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente. No importa la palabra que uno ocupe. El punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando seas Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?

Kast: Tú amparaste a un abusador (en alusión a Monsalve). Tu gobierno entero protegió a un abusador. Tu gobierno entero dejó en un millón de desempleadas.

Jara: Permíteme responder tu interpelación.

Kast: No, porque yo quiero responder varias interpelaciones también, y como yo te cedí unos segundos, te pido dos segundos.

Jara: Te los doy.

Kast: Cuando se dice aquí que hay un fanatismo, una secta, yo le quiero dar las gracias aquí a Ximena Rincón, a Rodolfo Carter, a Francisco Chahuán, a Manuel José Ossandón, a Germán Codina, a Sebastián Sichel, a la familia Piñera, a Joaquín Lavín, a Mario Desbordes, a Evelyn Matthei, a Johannes Kaiser y a Francesca Muñoz. Y a más de 10 partidos políticos y movimientos sociales y políticos.

Jara: ¿Me permites ahora o vamos a escucharte a ti no más? No solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Lo que te quiero decir es que aquí si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve. Y como dije, en mi caso, si hubiera estado en mí, yo habría actuado de manera muy rápida. Como lo hice con el subsecretario (Christian Larraín) que mucha gente de la derecha salió a defender y que hoy día ha perdido juicio tras juicio por acosar a un quiere. Entonces no pongas conductas que no tienen que ver conmigo.

Kast: Ojalá hubiese sido Presidenta para que no lo hubiesen prestado La Moneda para despedirse.

Jara: A lo mejor ahora lo soy y eso va a pasar de esa manera, así que tranquilo, no te preocupes.

Kast: No, sí estoy muy tranquilo, lo vamos a ver en doce días más.

Revisa a continuación el video del tenso cruce de Jeannette Jara y José Antonio Kast: