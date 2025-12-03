;

FOTO. La fiesta para la revolución, está lista: esta es la parrilla completa de pilotos para la Fórmula 1 2026

Este martes, con la confirmación de Red Bull, se completó el “line-up” de la próxima temporada en la máxima categoría.

Gonzalo Miranda

El 2026 será un año de transformaciones en la Fórmula 1. Si bien la presente temporada aún no termina y, por el contrario, hay más dramatismo que nunca, el próximo campeonato de la máxima categoría atrae muchas incertidumbres.

Ya que los autos serán más ligeros y más pequeños, con un mayor énfasis en la potencia eléctrica, la Fórmula 1 prepara una verdadera revolución para el 2026 y dicha temporada, en los pilotos al menos, ya está lista.

Si hasta este 2025 era 20 los deportistas que buscaban la corona del Mundial de Pilotos, ahora pasarán a ser 22 con la inclusión de la escudería Cadillac. Este martes, la parrilla completa se llenó.

Red Bull confirmó la salida del japonés Yuki Tsunoda para darle paso a un Isack Hadjar que se lució en la presente temporada defendiendo los colores de Racing Bulls, la escudería “hermana” de los austríacos. Por ello es que el francés se transformó en el compañero de equipo de Max Verstappen para el 2026.

Por otra parte, el puesto que deja vacante Hadjar en Racing Bulls, será tomado por el británico-sueco Arvid Lindblad, piloto de la academia Red Bull que, este 2025, compitió en la Fórmula 2 con tan solo 18 años.

De los que faltaban hasta hace algunas semanas, Franco Colapinto confirmó su continuidad en Alpine, mientras que Mercedes volverá a apostar la dupla George Russell - Kimi Antonelli, de excelentes resultados el 2025.

Pilotos de Fórmula 1 para la temporada 2026

Alpine

  • Pierre Gasly
  • Franco Colapinto

Aston Martin

  • Fernando Alonso
  • Lance Stroll

Audi

  • Gabriel Bortoleto
  • Nico Hülkenberg

Cadillac

  • Sergio Pérez
  • Valtteri Bottas

Ferrari

  • Charles Leclerc
  • Lewis Hamilton

Haas

  • Esteban Ocon
  • Oliver Bearman

McLaren

  • Lando Norris
  • Oscar Piastri

Mercedes

  • Kimi Antonelli
  • George Russell

Racing Bulls

  • Liam Lawson
  • Arvid Lindblad

Red Bull

  • Max Verstappen
  • Isack Hadjar

Williams

  • Alex Albon
  • Carlos Sainz

