El 2026 será un año de transformaciones en la Fórmula 1. Si bien la presente temporada aún no termina y, por el contrario, hay más dramatismo que nunca, el próximo campeonato de la máxima categoría atrae muchas incertidumbres.

Ya que los autos serán más ligeros y más pequeños, con un mayor énfasis en la potencia eléctrica, la Fórmula 1 prepara una verdadera revolución para el 2026 y dicha temporada, en los pilotos al menos, ya está lista.

Si hasta este 2025 era 20 los deportistas que buscaban la corona del Mundial de Pilotos, ahora pasarán a ser 22 con la inclusión de la escudería Cadillac. Este martes, la parrilla completa se llenó.

Red Bull confirmó la salida del japonés Yuki Tsunoda para darle paso a un Isack Hadjar que se lució en la presente temporada defendiendo los colores de Racing Bulls, la escudería “hermana” de los austríacos. Por ello es que el francés se transformó en el compañero de equipo de Max Verstappen para el 2026.

Por otra parte, el puesto que deja vacante Hadjar en Racing Bulls, será tomado por el británico-sueco Arvid Lindblad, piloto de la academia Red Bull que, este 2025, compitió en la Fórmula 2 con tan solo 18 años.

De los que faltaban hasta hace algunas semanas, Franco Colapinto confirmó su continuidad en Alpine, mientras que Mercedes volverá a apostar la dupla George Russell - Kimi Antonelli, de excelentes resultados el 2025.

Pilotos de Fórmula 1 para la temporada 2026

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Audi

Gabriel Bortoleto

Nico Hülkenberg

Cadillac

Sergio Pérez

Valtteri Bottas

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Haas

Esteban Ocon

Oliver Bearman

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Mercedes

Kimi Antonelli

George Russell

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

Williams

Alex Albon

Carlos Sainz