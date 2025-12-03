;

Condenan a una de las delatoras del caso Torrealba tras juicio abreviado: cumplirá pena en libertad vigilada

Se trata de Antonia Larraín, quien reconoció haber entregado sobres con dinero al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Antonia Larraín, una de las que dio cuenta de toda la trama de corrupción al interior de la Municipalidad de Vitacura, y que involucra al exalcalde Raúl Torrealba.

Cabe destacar que Larraín, exdirectora (s) de Desarrollo Comunitario, reconoció haber entregado sobres con dinero a la exautoridad. Con esto, se volvió una persona clave al desentrañar el esquema de entregas en efectivo.

Es así que esta mañana, en un juicio abreviado pactado con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el tribunal determinó que la imputada sea declarada culpable como autora de 20 delitos de fraude al fisco en carácter de reiterado y en grado de consumado.

Libertad vigilada intensiva

Por esto, fue sentenciada a cinco años de presidio y a pagar una multa de 698 UTM (unos $48.540.316), junto con quedar inhabilitada por 10 años para ejercer cargos y oficios públicos.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición de la defensa de Antonia Larraín, que solicitó aplicar pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

