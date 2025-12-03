Brutal acción contra familia de pumas en Cochamó: habrian matado a la madre y arrojado los cachorros al río / Mario Andrés Vergara Escobar

El SAG Los Lagos interpuso una denuncia ante el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) mediante la Brigada de Delitos Medioambientales (BIDEMA), por la presunta matanza de ejemplares de puma (Puma concolor) en el sector Segundo Corral, comuna de Cochamó. El Servicio tomó conocimiento del hecho a través de una denuncia ciudadana publicada en redes sociales.

El director regional del Servicio, Francisco Briones, activó los protocolos institucionales, iniciando la recopilación de antecedentes y coordinando acciones con Carabineros del retén Llanada Grande, Carabineros del Paso El Bolsón y el municipio de Cochamó.

Graves sanciones penales y administrativas

La autoridad regional recordó que la caza, captura o eliminación de pumas está estrictamente prohibida por la Ley N°19.473 y su reglamento, ya que se trata de una especie de fauna silvestre protegida y categorizada como beneficiosa para el ecosistema.

Briones enfatizó que hechos de esta naturaleza podrían constituir dos tipos de delitos:

Maltrato Animal: De acuerdo con la Ley N°20.380.

De acuerdo con la Ley N°20.380. Caza Ilegal: Según la Ley de Caza (N°19.473).

“Ambas conductas son graves y conllevan sanciones administrativas y penales, tal como lo establece la normativa vigente”, sostuvo el director regional.

Daño al patrimonio natural y rol ecológico

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Tania Salas, reiteró que la caza o maltrato del puma “no solo es un acto ilegal, sino un delito grave para el cual la Ley de Caza y el Código Penal contemplan sanciones claras”.

La autoridad repudió el hecho y afirmó el compromiso de asegurar que estos delitos no queden impunes, reforzando el mensaje de que la protección de la fauna silvestre es una responsabilidad compartida.

Salas también subrayó la relevancia ecológica del puma, indicando que “no solo forma parte de nuestro patrimonio natural; cumple un rol esencial como regulador de los ecosistemas“.

El SAG hizo un llamado a la comunidad a utilizar los canales oficiales del Servicio para realizar denuncias formales, lo que permite activar oportunamente acciones de fiscalización y resguardar la evidencia necesaria.