Tristeza en las comunicaciones chilenas: Muere el célebre locutor radial Juan Antonio Rojas, conocido como “El Cachirupi”

Durante la última parte de su vida el locutor debió enfrentar una batalla contra el cáncer.

Javier Méndez

El mundo de las comunicaciones recibió una dura noticia esta semana.

El martes por la mañana se confirmó la muerte de Juan Antonio Rojas Morales, histórico locutor de radio que era conocido popularmente como “El Cachirupi”.

La voz de Radio Punto 7 tenía 79 años de edad. En el último tramo de su vida debió batallar contra el cáncer y estuvo alejado durante dos años del micrófono.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, su última aparición en medios fue durante el mes de septiembre. Ahí manifestó sus ganas de volver al locutorio.

En el diálogo dijo que se encontraba "esperando y teniendo fe en Dios de que le vamos a ganar (al cáncer)“.

Según sus palabras, el cariño de sus auditores lo llenaba de “nuevas energías para seguir luchando con esta enfermedad”.

Tras terminar su enseñanza media, y ejercer en diversos oficios, su periplo profesional en las comunicaciones incluyó pasos por Radio Bío Bío, Radio Caracol, Radio El Carbón, Radio Interamericana y Radio Punto 7.

