Desde música urbana a Beyblade: estas son las tendencias que conquistaron YouTube en Chile durante 2025

Ya estamos en el último mes del año y, como es costumbre, diferentes plataformas y compañías comienzan a compartir resúmenes y datos sobre las preferencias de cada usuarios y estadísticas a nivel general.

Bajo este contexto, YouTube reveló las tendencias en Chile, con un recuento que evidencia las preferencias de búsqueda en nuestro país, donde se puede observar una amplia variedad de contenido.

En giro inesperado, nos alzamos como el epicentro de un fenómeno viral impulsado por la nostalgia de los años 2000, donde las batallas de Beyblade. Sin embargo, el éxito de esta tendencia en ‘YT’ no se queda en el juego, sino en una narrativa única construida por creadores locales.

La rivalidad entre ‘El Coleccionista’ y ‘El Villano’ ha cautivado a una audiencia masiva, inspirando mangas propios de fans, intros estilo anime y la expansión de un universo colaborativo con nuevos personajes y colaboraciones comerciales, generando un aumento del 33% en visualizaciones de Beyblade en Latinoamérica.

31 Minutos y su legado global

La icónica serie 31 Minutoslogró un hito con su presentación en el Tiny Desk Concert de NPR durante el Mes de la Herencia Latina, acumulando más de 13 millones de visualizaciones y un peak de 2 millones en menos de 24 horas.

“La aparición de Tulio Triviño y compañía en Tiny Desk no fue solo un concierto; fue aclamado como un momento cultural para toda la región (...) superando debuts recientes de estrellas del pop mundial como Billie Eilish”, afirma Karla Agis, Líder de Cultura y Tendencias para YouTube en Canadá y Latinoamérica.

En el último año, el canal suma 190 millones de visualizaciones, convirtiéndose en un espacio de confort para latinos en el extranjero que reconectan con su herencia a través del humor y la crítica social.

Top 10 de creadores más vistos en Chile

Alejo Igoa Ricky Limon AMILCAR ABALLAY Fede Vigevani MrBeast Gabriela Flores Villar GONZOK Trigon GM BradSmit En Español ChuuyMine

Top 10 de videos musicales más reproducidos en Chile

Bailame así - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown (Official Video). Ponte Lokita - Katteyes x Kidd Voodoo (Video Oficial). Todo k ver - Jere Klein x Katteyes (Video oficial). Tiene - Tobal MJ, Lucky Brown (Video Oficial). Bella - Lucky Brown & Jere Klein | Los Galácticos (Video oficial). y ke pa (Remix) - Julianno Sosa, @benjitalkaponeOficial Ft @JairoVeraTV. Amor Escondido (Visualizer) - Lucky Brown & Jere Klein | Los Galácticos. Mami Ven Aqui - BayronFire - Napoles - (Prod Handy). Whisky a la roca - Kidd Voodoo & Jere Klein | SATIROS 6.5 (Video Oficial). Mambinho Brasileño / benjitalkapone - Mari Froes.

YouTube Recap llega a Chile

A partir del 3 de diciembre, YouTube Recap ofrece resúmenes personalizados de hábitos de consumo, canales favoritos y “personalidad musical”, accesibles en la App y YouTube Music desde la pestaña “Tú” en móviles y computadores.