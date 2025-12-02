;

Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo sale el clásico resumen musical y hasta cuándo cuenta lo escuchado?

El compendio de lo más escuchado del año, con artistas, canciones y géneros favoritos, debería publicarse muy pronto.

Javier Méndez

Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo sale el clásico resumen musical y hasta cuándo cuenta lo escuchado?

Sin muchas dudas, uno de los momentos más esperados de fin de año por los fanáticos de la música es el lanzamiento del Spotify Wrapped 2025.

Como la mayoría seguramente conoce, todo se trata de un resumen personalizado de lo que cada usuario escuchó durante el año en la popular aplicación.

La información incluye desde los artistas y canciones más reproducidas hasta los géneros que marcaron la rutina diaria. Se suman varios elementos interactivos y hasta saludos de cantantes.

Revisa también:

ADN

En simple, algunos lo postulan como una verdadera “cápsula del tiempo” que revive momentos ya vividos. Muchos, comparten sus estadísticas a través de las redes sociales.

Revisa a continuación qué se sabe sobre su nueva salida.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?

Por el momento no existe una fecha oficial para la publicación del Spotify Wrapped 2025 en Chile y el resto del mundo.

Eso sí, entendidos estiman que debería aparecer entre el 3 y 5 de diciembre.

De hecho, históricamente, el compendio nacido en 2016 ha aparecido entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre.

Por lo demás, no hay que olvidar que la plataforma está acostumbrada revelar el resumen por sorpresa, sin ningún aviso previo.

Una vez disponible, debería aparecer a los usuarios al abrir la aplicación en su teléfono móvil. Generalmente se despliega un banner atractivo.

¿Hasta cuándo cuenta el Spotify Wrapped?

Tradicionalmente, el Spotify Wrapped considera la música escuchada entre el 1 de enero hasta los meses de octubre/noviembre.

En ediciones recientes, Spotify AB dio indicios de que el corte se extiende “más allá del 31 de octubre”, probablemente a mediados de noviembre.

Las últimas fechas del lazamiento del Spotify Wrapped en el mundo:

  • 2024: miércoles, 4 de diciembre
  • 2023: miércoles, 29 de noviembre
  • 2022: miércoles, 30 de noviembre
  • 2021: miércoles, 1 de diciembre
  • 2020: Martes, 1 de diciembre
  • 2019: Jueves, 5 de diciembre
  • 2018: Jueves, 6 de diciembre
  • 2017: miércoles, 6 de diciembre

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad