Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo sale el clásico resumen musical y hasta cuándo cuenta lo escuchado?

Sin muchas dudas, uno de los momentos más esperados de fin de año por los fanáticos de la música es el lanzamiento del Spotify Wrapped 2025.

Como la mayoría seguramente conoce, todo se trata de un resumen personalizado de lo que cada usuario escuchó durante el año en la popular aplicación.

La información incluye desde los artistas y canciones más reproducidas hasta los géneros que marcaron la rutina diaria. Se suman varios elementos interactivos y hasta saludos de cantantes.

En simple, algunos lo postulan como una verdadera “cápsula del tiempo” que revive momentos ya vividos. Muchos, comparten sus estadísticas a través de las redes sociales.

Revisa a continuación qué se sabe sobre su nueva salida.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?

Por el momento no existe una fecha oficial para la publicación del Spotify Wrapped 2025 en Chile y el resto del mundo.

Eso sí, entendidos estiman que debería aparecer entre el 3 y 5 de diciembre.

De hecho, históricamente, el compendio nacido en 2016 ha aparecido entre finales de noviembre y la primera semana de diciembre.

Por lo demás, no hay que olvidar que la plataforma está acostumbrada revelar el resumen por sorpresa, sin ningún aviso previo.

Una vez disponible, debería aparecer a los usuarios al abrir la aplicación en su teléfono móvil. Generalmente se despliega un banner atractivo.

¿Hasta cuándo cuenta el Spotify Wrapped?

Tradicionalmente, el Spotify Wrapped considera la música escuchada entre el 1 de enero hasta los meses de octubre/noviembre.

En ediciones recientes, Spotify AB dio indicios de que el corte se extiende “más allá del 31 de octubre”, probablemente a mediados de noviembre.

Las últimas fechas del lazamiento del Spotify Wrapped en el mundo :