Chile “afectado”: Estos son los 8 destinos que “no deberías visitar” en 2026, según la guía turística Fodor’s

Imagen de una colonia de pingüinos papúa en el territorio de la Antártica. / JUAN BARRETO

Durante este lunes, la revista especializada en información turística Fodor’s publicó la versión 2026 de su tradicional “Lista de no visitar”, una guía que alerta sobre destinos que están experimentando sobrecarga turística, deterioro ambiental o crisis sociales vinculadas al aumento de visitantes.

En años anteriores, la publicación había puesto el foco en el exceso de turistas en Tokio y Bali, el impuesto diario de Venecia y las protestas masivas contra el turismo en Barcelona. Esta vez, la advertencia se construyó a partir de respuestas de especialistas que evaluaron sostenibilidad, cultura local, gastronomía y capacidad recreativa.

1. Antártica

Fodor’s advierte que el turismo hacia el extremo sur podría duplicarse hacia 2033, lo que pondría en riesgo la preservación de sus glaciares. La IAATO, organismo que promueve viajes responsables en la zona, reconoció que no tiene facultades para limitar el ingreso de visitantes, pese al aumento progresivo de expediciones.

2. Islas Canarias

El archipiélago español recibió 7,8 millones de turistas durante el último año, un crecimiento que, según organizaciones ecologistas, ya genera un deterioro sostenido de la biodiversidad. A esto se suma una crisis de vivienda asociada al arriendo de propiedades en plataformas como Airbnb o Booking, junto con problemas proyectados de escasez de agua e infraestructura tensionada.

3. Parque Nacional Glacier (Estados Unidos)

El parque registra un calentamiento casi dos veces más rápido que el promedio mundial. De los 150 glaciares presentes a inicios del siglo XX, solo quedan 27. En 2024 llegaron 300.000 turistas más que el año previo, lo que elevó la acumulación de basura y el riesgo para la fauna. Según Fodor’s, el destino podría verse gravemente afectado hacia 2030.

4. Isla Sacra (Italia)

Las autoridades locales impulsan la construcción del puerto Fiumicino Waterfront, apoyado por Royal Caribbean y el fondo Icon Infrastructure. Vecinos y activistas se oponen al proyecto por el eventual daño a un ecosistema compuesto por dunas, humedales, suelos agrícolas y fauna terrestre y marina. Fodor’s advirtió que el impacto sería irreversible.

5. Región de Jungfrau (Suiza)

La región intenta equilibrar la llegada de turistas con la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, enfrenta una crisis de vivienda debido a que muchos propietarios prefieren arrendar en Airbnb antes que a residentes permanentes. El fenómeno ha desplazado lentamente a la población local.

6. Ciudad de México

La capital mexicana vive una fuerte presión habitacional vinculada a los alquileres temporarios, especialmente en barrios como Condesa, Roma y Polanco. Fodor’s afirmó que el flujo de extranjeros ha generado cambios culturales, como la reducción del picante en restaurantes o una mayor presencia del inglés. Entre 2000 y 2018, los precios de la vivienda en esos sectores se multiplicaron por ocho.

7. Mombasa (Kenia)

Convertida en uno de los destinos más populares del continente, la ciudad enfrenta agotamiento de recursos, sobrepoblación, deficiencias en la gestión de residuos y saturación vial. Las encuestas citadas por Fodor’s advierten que Mombasa podría perder parte de su atractivo si no reduce la presión turística.

8. Montmartre (Francia)

El histórico barrio parisino recibe 11 millones de turistas al año, una cifra superior incluso a la de la Torre Eiffel. El sector, con capacidad para unos 30.000 residentes, vive un proceso acelerado de despoblamiento. Los precios inmobiliarios subieron 35% solo el último año, y la masificación turística, según Fodor’s, está erosionando la identidad y el “color local”.