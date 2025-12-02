Un inesperado momento se produjo en el Congreso, en Valparaíso, durante una declaración del diputado RN, Miguel Mellado, cuando una persona trans irrumpió visiblemente afectada para denunciar episodios de violencia contra su comunidad en Viña del Mar.

El parlamentario se encontraba entregando declaraciones sobre el avance de la tramitación presupuestaria y los eventuales riesgos de una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau.

Sin embargo, su intervención fue abruptamente interrumpida por una persona trans que, alzando la voz, lanzó un urgente llamado a detener los ataques contra mujeres trans en la ciudad, reportó Agencia Uno.

“No queremos más HomoLesboTransodio en Viña del Mar, no queremos más muertes de mujeres trans en Viña del Mar, que todo el mundo lo sepa. Nos siguen matando”, expresó con evidente angustia, denunciando que una amiga cercana había sido nuevamente agredida recientemente, pese a haber quedado con graves lesiones y 12 puntos en la cabeza tras un ataque anterior.

La intervención se extendió por algunos segundos mientras la denunciante insistía en que la situación debía hacerse pública: “No queremos más HomoLesboTransodio en Viña del Mar, y que todos lo sepan”.

Tras la irrupción, Mellado retomó su intervención con una breve respuesta: “Muy bien, sigamos con el presupuesto”, intentando continuar con su análisis legislativo pese al tenso momento.