Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 2 de diciembre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este martes contempla un duelo del Campeonato Nacional 2025.
Hoy, martes 2 de diciembre, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará el cierre a la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025.
Campeonato Nacional 2025
La programación del fútbol chileno hoy 2 de diciembre comenzará a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, donde U de Chile enfrentará a Coquimbo Unido.
Diego Flores será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.
