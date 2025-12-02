;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 2 de diciembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este martes contempla un duelo del Campeonato Nacional 2025.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 2 de diciembre, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 2 de diciembre, y quién transmite? / AGENCIA UNO

Hoy, martes 2 de diciembre, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el cierre a la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025.

ADN

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 2 de diciembre comenzará a las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, donde U de Chile enfrentará a Coquimbo Unido.

Diego Flores será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

