Nueva alerta epidemiológica: lo que hay que saber de la medida anunciada por el gobierno

La vocera Camila Vallejo explicó que la alerta responde al incremento de casos de sarampión en Argentina y sus bajos niveles de vacunación.

Mario Vergara

El Gobierno de Chile anunció una alerta epidemiológica y un refuerzo en la campaña de inmunización, a raíz del preocupante aumento de casos de sarampión en Argentina. La medida busca prevenir la llegada de la infección al país.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, explicó que el incremento de casos en el país vecino es producto de las bajas de cobertura de vacunación en Argentina.

La Caída histórica de vacunación en Argentina

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) había alertado sobre una caída histórica en la vacunación infantil y adolescente.

  • Cifras: La cobertura de inmunización contra poliomielitis, difteria y sarampión pasó de superar el 90% entre 2015 a 2019 a menos del 50% en 2025.
  • Casos Confirmados: Hasta el 15 de noviembre de este año, Argentina registró 168 casos sospechosos de sarampión, de los cuales 35 fueron confirmados.

El Ministerio de Salud de Argentina ya había emitido una alerta epidemiológica el 24 de noviembre por una familia uruguaya infectada con el virus que circuló por varias ciudades trasandinas, lo que generó múltiples sitios de exposición.

Llamado a combatir la desinformación antivacuna

La ministra Vallejo enfatizó la necesidad de “reforzar el llamado a la toma de consciencia de la vacunación”.

La vocera reiteró la crítica a la desinformación: “no caer en las campañas antivacunas, a no creerse ese cuento”.

