Mujer queda en arresto domiciliario por engañar a su hija de 16 años para inducirle un aborto

La Fiscalía acusó que la imputada intentó reiteradamente que la adolescente consumiera más comprimidos, aseverando falsamente que se trataba de un tratamiento vitamínico.

Mario Vergara

El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó sujeta a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima a N.E.S.U., imputada por el Ministerio Público como autora del delito consumado de inducción de aborto. El ilícito fue perpetrado el fin de semana recién pasado en la ciudad.

En la audiencia de formalización realizada este lunes 1 de diciembre, la magistrada Fabiola Muñoz Fierro no acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía. La jueza consideró que, pese a la gravedad del delito, resultaba prioritario resguardar el bienestar de los hijos menores de edad que dependen de la imputada. Se fijó un plazo de 75 días para la investigación.

Engaño y muerte del feto

Según el ente persecutor, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del 29 de noviembre de 2025. La imputada habría realizado maniobras para interrumpir el embarazo de su hija de 16 años, suministrándole bajo engaño comprimidos de misoprostol de 200 microgramos.

En horas de la madrugada del 30 de noviembre, la madre intentó nuevamente que la adolescente consumiera más comprimidos, reiterándole que se trataba de vitaminas. Sin embargo, la joven solo consumió una gragea, se sintió mal y salió del inmueble en búsqueda de ayuda.

A consecuencia de la ingesta del medicamento, se produjo la interrupción del embarazo y la consecuente muerte del feto. El deceso fue confirmado posteriormente en el Hospital Regional de Coyhaique.

El tribunal remitió los antecedentes al Juzgado de Familia para que se adopten a la brevedad las medidas de protección de la menor.

