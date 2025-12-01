Histórica cadena de jardines infantiles enfrenta nueva solicitud de quiebra: deuda de $2.520 millones

En noviembre del año pasado se dio a conocer que Vitamina, una de las redes de jardines infantiles más emblemáticas de Chile atravesaba un severo deterioro económico que incluso derivó en peticiones formales de liquidación.

Recientemente, se informó de una nueva solicitud de quiebra por parte de Thoughtworks Chile. Según el DF, en su presentación a la justicia, la consultora tecnológica acusó una deuda que alcanzaría los $2.520 millones, “más reajustes y el interés máximo convencional del total de la suma hasta su entero pago”.

La compañía nació en 2005 y un año después inició sus operaciones con su primera sede en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Desde entonces experimentó una rápida expansión que la llevó a convertirse en uno de los actores más relevantes de su rubro en el país.

Acorde a lo que se conoce, el golpe más profundo para Vitamina ocurrió durante la pandemia. El cierre prolongado de jardines y la suspensión de actividades presenciales dejaron la caja prácticamente en cero, obligando a la administración a renegociar compromisos con proveedores y arrendadores.

A fines de 2023, la empresa terminó por clausurar las 40 sucursales que mantenía en Brasil, poniendo fin a su apuesta internacional.

Aunque en 2025 lograron retomar un nivel de matrícula cercano al que tenían antes del Covid-19, las deudas acumuladas y una serie de desórdenes administrativos continúan afectando su estabilidad.

Por lo demás, durante los últimos cinco años, exparvularias, trabajadoras y arrendadores han recurrido a los tribunales por incumplimientos laborales y atrasos en los pagos.

Vitamina ha recibido distintas solicitudes de liquidación forzosa. Por ejemplo, en junio vino una de parte de la empresa de seguridad BTCO. Ahí se acusó el incumplimiento de un acuerdo de $110 millones pagaderos en 11 cuotas, de las cuales solo la primera habría sido abonada.