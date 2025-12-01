;

Histórica cadena de jardines infantiles enfrenta nueva solicitud de quiebra: deuda de $2.520 millones

La compleja situación financiera de Vitamina salió a la luz en noviembre de 2024.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Olga Pankova

En noviembre del año pasado se dio a conocer que Vitamina, una de las redes de jardines infantiles más emblemáticas de Chile atravesaba un severo deterioro económico que incluso derivó en peticiones formales de liquidación.

Recientemente, se informó de una nueva solicitud de quiebra por parte de Thoughtworks Chile. Según el DF, en su presentación a la justicia, la consultora tecnológica acusó una deuda que alcanzaría los $2.520 millones, “más reajustes y el interés máximo convencional del total de la suma hasta su entero pago”.

Revisa también:

ADN

La compañía nació en 2005 y un año después inició sus operaciones con su primera sede en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Desde entonces experimentó una rápida expansión que la llevó a convertirse en uno de los actores más relevantes de su rubro en el país.

Acorde a lo que se conoce, el golpe más profundo para Vitamina ocurrió durante la pandemia. El cierre prolongado de jardines y la suspensión de actividades presenciales dejaron la caja prácticamente en cero, obligando a la administración a renegociar compromisos con proveedores y arrendadores.

A fines de 2023, la empresa terminó por clausurar las 40 sucursales que mantenía en Brasil, poniendo fin a su apuesta internacional.

Aunque en 2025 lograron retomar un nivel de matrícula cercano al que tenían antes del Covid-19, las deudas acumuladas y una serie de desórdenes administrativos continúan afectando su estabilidad.

Por lo demás, durante los últimos cinco años, exparvularias, trabajadoras y arrendadores han recurrido a los tribunales por incumplimientos laborales y atrasos en los pagos.

Vitamina ha recibido distintas solicitudes de liquidación forzosa. Por ejemplo, en junio vino una de parte de la empresa de seguridad BTCO. Ahí se acusó el incumplimiento de un acuerdo de $110 millones pagaderos en 11 cuotas, de las cuales solo la primera habría sido abonada.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad