VIDEO. Gobierno emite una alerta epidemiológica por baja vacunación contra el sarampión en Argentina y el alza de casos

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, advirtió que la desinformación, incluso propagada por autoridades en el extranjero, genera graves efectos en la salud pública y en la vida de las personas.

El Gobierno de Chile anunció este lunes la declaración de una alerta epidemiológica y reforzó el llamado a la importancia de la vacunación en la población. La medida se toma a raíz de la situación en Argentina, donde se reportó una caída en los niveles de vacunación de la población.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que el Ejecutivo ha tomado acciones para “evitar que el sarampión llegue a nuestro país”.

Baja cobertura en el país vecino

La preocupación de las autoridades chilenas se origina en la situación de Argentina, país vecino que reportó una caída a niveles inferiores al 50% de la vacunación. Dicha baja afecta a enfermedades como poliomielitis, difteria y sarampión, que hace apenas unos años superaban holgadamente el 90% de cobertura.

Vallejo complementó que, una vez conocido el incremento de los casos en Argentina producto de las bajas coberturas, el Gobierno decidió “reforzar el sistema de vigilancia a través de esta alerta epidemiológica” y, al mismo tiempo, “reforzar la campaña de vacunación aquí en Chile”.

Llamado a combatir el movimiento antivacuna

La vocera del Ejecutivo hizo un llamado enfático a la ciudadanía a “no caer en estas campañas antivacuna” y a “no creerse ese cuento”.

Vallejo advirtió que la desinformación que se propaga, incluso por autoridades sanitarias de otros países, genera lamentablemente efectos en la salud pública y en la vida de las personas, por lo que el tema debe ponerse en el nivel de importancia que merece.

