VIDEO. Gobernador de Arica comparte imágenes de migrantes devueltos por Perú y asegura que la situación es de “descontrol absoluto”
Diego Paco compartió un video que muestra a los migrantes regresando a Chile con equipaje y criticó a las autoridades que aseguran que la situación en Chacalluta está normalizada.
La tensión en la frontera entre Chile y Perú continúa escalando, luego de que centenares de migrantes intentaran ingresar a la fuerza al país vecino esta tarde, siendo devueltos a territorio nacional por la Policía Nacional del Perú (PNP).
Un video difundido en redes sociales muestra a los cientos de migrantes, portando equipaje, regresando al lado chileno de la frontera en el paso Chacalluta. Esta situación se produce en medio del intenso despliegue militar que el gobierno de Perú lleva adelante como endurecimiento de las políticas para frenar la inmigración ilegal.
El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, utilizó su cuenta de X para adjuntar el registro y acusar que existe un “descontrol absoluto” en la zona.
El gobernador criticó a las autoridades que sostienen que “está todo normal” en Chacalluta, afirmando que el video “lo desmiente”. Tras señalar que la policía peruana “acaba de devolver a los migrantes ilegales”, Paco envió un mensaje directo al Presidente Gabriel Boric: “Lo seguimos esperando en nuestra región. Necesitamos orden ahora”.
