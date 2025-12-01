Festikids Summer 2026: todo lo que debes saber de este evento de las vacaciones

Luego del éxito de sus 4 versiones anteriores, regresa Festikids Summer 2026, el festival familiar del verano que se ha convertido en el panorama de vacaciones preferido por niñas, niños y sus familias.

Este año, la quinta versión del evento se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero de 11 a 20 horas en los jardines de la Corporación Cultural Las Condes, y en él se combinarán distintas experiencias interactivas y culturales, juegos para distintas edades, deportes y grandes shows musicales a cargo de los personajes favoritos del momento.

Serán dos días llenos de fiesta, música y alegría, que además incluirán: obras de teatro, un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas, bandas en vivo, talleres, un muro de escalada para grandes y chicos, cuentacuentos, editoriales, karaoke infantil, carritos de golosinas, foodtrucks, adopción de animales y muchas sorpresas más que pronto se anunciarán.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster.cl y el precio diario es de $13.500 (más cargo por servicio), con una promoción de 4x3 exclusiva por compra de Pack Familiar ($45.000 + cargo por servicio), y el beneficio de 3x2 en entradas generales para vecinos con la tarjeta Vecino Las Condes vigente.

La entrada es liberada para niños y niñas de hasta 1 y 12 meses.

Entérate de toda la información, programa completo, novedades y más detalles en el Instagram oficial del festival, @festikidscl .

FESTIKIDS SUMMER 2026

Sábado 10 y domingo 11 de enero

Corporación Cultural Las Condes(Apoquindo #6570, Metro Estación Manquehue).

Horario: de 11:00 a 20:00 horas

Venta de entradas: Ticketmaster.cl

Un evento de PRISA Media Chile producido por Marcuson.

Radio oficial: FMDOS.