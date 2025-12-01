;

Festikids Summer 2026: todo lo que debes saber de este evento de las vacaciones

Música y shows en vivo, juegos, obras de teatro, actividades al aire libre y muchas sorpresas llegan este 10 y 11 de enero a la Corporación Cultural Las Condes

ADN Radio

Festikids Summer 2026: todo lo que debes saber de este evento de las vacaciones

Luego del éxito de sus 4 versiones anteriores, regresa Festikids Summer 2026, el festival familiar del verano que se ha convertido en el panorama de vacaciones preferido por niñas, niños y sus familias.

Este año, la quinta versión del evento se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero de 11 a 20 horas en los jardines de la Corporación Cultural Las Condes, y en él se combinarán distintas experiencias interactivas y culturales, juegos para distintas edades, deportes y grandes shows musicales a cargo de los personajes favoritos del momento.

Serán dos días llenos de fiesta, música y alegría, que además incluirán: obras de teatro, un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas, bandas en vivo, talleres, un muro de escalada para grandes y chicos, cuentacuentos, editoriales, karaoke infantil, carritos de golosinas, foodtrucks, adopción de animales y muchas sorpresas más que pronto se anunciarán.

Revisa también:

ADN

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster.cl y el precio diario es de $13.500 (más cargo por servicio), con una promoción de 4x3 exclusiva por compra de Pack Familiar ($45.000 + cargo por servicio), y el beneficio de 3x2 en entradas generales para vecinos con la tarjeta Vecino Las Condes vigente.

La entrada es liberada para niños y niñas de hasta 1 y 12 meses.

Entérate de toda la información, programa completo, novedades y más detalles en el Instagram oficial del festival, @festikidscl.

FESTIKIDS SUMMER 2026

Sábado 10 y domingo 11 de enero

Corporación Cultural Las Condes(Apoquindo #6570, Metro Estación Manquehue).

Horario: de 11:00 a 20:00 horas

Venta de entradas: Ticketmaster.cl

Un evento de PRISA Media Chile producido por Marcuson.

Radio oficial: FMDOS.

ADN

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad