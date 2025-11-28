¡Vuelve el evento familiar del verano! Prepárate para disfrutar en FESTIKIDS SUMMER 2026
Música en vivo, juegos interactivos y obras de teatro llegan el 10 y 11 de enero a la Corporación Cultural Las Condes, consolidándose como el festival preferido para niños y niñas.
Luego de cuatro exitosas versiones anteriores, regresa FESTIKIDS SUMMER 2026, el festival familiar preferido para las vacaciones de niños, niñas y sus familias. El evento, que se ha convertido en el panorama imperdible de la temporada estival , se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero en los hermosos jardines de la Corporación Cultural Las Condes.
Serán dos días llenos de fiesta, alegría y cultura, donde se combinarán distintas experiencias interactivas, juegos para todas las edades y grandes shows musicales a cargo de los personajes favoritos del momento. El festival abrirá sus puertas de 11:00 a 20:00 horas en el recinto ubicado en Av. Apoquindo #6570, cercano al Metro Estación Manquehue.
Museo Star Wars, juegos y más sorpresas
FESTIKIDS SUMMER 2026 ofrecerá una amplia variedad de actividades imperdibles para toda la familia:
- Música y Bandas en Vivo: Disfruta de la energía de shows y bandas en vivo.
- Cultura y Teatro: Habrá obras de teatro y sesiones de cuentacuentos.
- Experiencias Interactivas: El festival incluirá un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas.
- Actividades para Todos: Se contará con un muro de escalada para grandes y chicos, talleres, karaoke infantil y carritos de golosinas y foodtrucks.
- Comunidad y Solidaridad: El evento también promoverá la adopción de animales y tendrá un mercado de emprendedores locales.
Asegura tus entradas con promociones exclusivas
Las entradas para FESTIKIDS SUMMER 2026 ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.cl.
Asegura tu participación con las promociones exclusivas:
- Precio Diario: $13.500 (más cargo por servicio).
- Pack Familiar: Promoción exclusiva de 4x3 con un valor de $45.000 (más cargo por servicio).
- Vecino Las Condes: Beneficio de 3x2 en entradas generales para vecinos con la Tarjeta Vecino vigente.
- Entrada Liberada: Niños y niñas de hasta 1 año y 12 meses entran gratis.
FESTIKIDS SUMMER 2026 es un evento de PRISA Media Chile, producido por Marcuson y cuenta con FMDOS como radio oficial. ¡No te pierdas el panorama de vacaciones preferido por la familia! Entérate de todos los detalles y novedades en el Instagram oficial del festival, @festikidscl.
