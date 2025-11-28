¡Vuelve el evento familiar del verano! Prepárate para disfrutar en FESTIKIDS SUMMER 2026

Luego de cuatro exitosas versiones anteriores, regresa FESTIKIDS SUMMER 2026, el festival familiar preferido para las vacaciones de niños, niñas y sus familias. El evento, que se ha convertido en el panorama imperdible de la temporada estival , se realizará el sábado 10 y domingo 11 de enero en los hermosos jardines de la Corporación Cultural Las Condes.

Serán dos días llenos de fiesta, alegría y cultura, donde se combinarán distintas experiencias interactivas, juegos para todas las edades y grandes shows musicales a cargo de los personajes favoritos del momento. El festival abrirá sus puertas de 11:00 a 20:00 horas en el recinto ubicado en Av. Apoquindo #6570, cercano al Metro Estación Manquehue.

Museo Star Wars, juegos y más sorpresas

FESTIKIDS SUMMER 2026 ofrecerá una amplia variedad de actividades imperdibles para toda la familia:

Música y Bandas en Vivo: Disfruta de la energía de shows y bandas en vivo.

Cultura y Teatro: Habrá obras de teatro y sesiones de cuentacuentos.

Experiencias Interactivas: El festival incluirá un Museo Star Wars con piezas originales icónicas utilizadas en las películas.

Actividades para Todos: Se contará con un muro de escalada para grandes y chicos, talleres, karaoke infantil y carritos de golosinas y foodtrucks.

Se contará con un muro de escalada para grandes y chicos, talleres, karaoke infantil y carritos de golosinas y . Comunidad y Solidaridad: El evento también promoverá la adopción de animales y tendrá un mercado de emprendedores locales.

Asegura tus entradas con promociones exclusivas

Las entradas para FESTIKIDS SUMMER 2026 ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.cl.

Asegura tu participación con las promociones exclusivas:

Precio Diario: $13.500 (más cargo por servicio).

Pack Familiar: Promoción exclusiva de 4x3 con un valor de $45.000 (más cargo por servicio).

Vecino Las Condes: Beneficio de 3x2 en entradas generales para vecinos con la Tarjeta Vecino vigente.

Beneficio de en entradas generales para vecinos con la Tarjeta Vecino vigente. Entrada Liberada: Niños y niñas de hasta 1 año y 12 meses entran gratis.

FESTIKIDS SUMMER 2026 es un evento de PRISA Media Chile, producido por Marcuson y cuenta con FMDOS como radio oficial. ¡No te pierdas el panorama de vacaciones preferido por la familia! Entérate de todos los detalles y novedades en el Instagram oficial del festival, @festikidscl.