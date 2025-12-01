Experto hizo pebre a las papas fritas en tarro de tres marcas vendidas en supermercados chilenos: “De papas nada”

Abrió, desgustó, analizó y el veredicto fue categórico: no pasan la prueba .

El sommelier y experto en análisis sensorial @pascuallibanez, quien tiene casi 215 mil seguidores en redes sociales, evaluó las papas fritas en tarro de tres populares marcas.

Pese a ser todo un clásico a la hora de buscar alguna cosa “rica” para picotear, el entendido fue más crítico que el común de las personas.

“Son adictivas y menos sanas que las naturales”, plantea en la descripción de un video que despertó todo tipo de reacciones.

“De papas nada. Son una especie de hojuelas en base a papa, almidones de arroz, de maíz y otros aditivos que al hacen atractiva visualmente”, describió en un principio.

Así, incluyó en la lista las versiones se sabor original de Lay’s, Pringles y Kryzpo.

“Atractivo punto crujiente, pero al final algo polvorienta”, señaló sobre la primera opción. “Poco peso en boca”, añadió.

Tras levarse la segunda a la boca dijo: “Me recuerda a la papa cruda rallada, pero muy poco peso. Para ser alta en sodio, apenas se nota”.

Con la tercera pareció un poquito más convencido. “Más pulida en cuanto a la textura. Me recuerda más a la papa frita natural, salvando las distancias”, sumó.

“No hay nada como una papa frita en casa”, fue la principal conclusión.

Cabe recordar que, históricamente, este tipo de alimento se ha asociado a un consumo elevado de sodio, grasas saturadas y aditivos que, en exceso, pueden aumentar el riesgo de ciertas enfermedades.