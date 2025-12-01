Escáner sin uso y baja revisión de mercancías: Contraloría ordena sumario para una de las principales aduanas de Chile

La Contraloría Regional del Biobío ordenó a la Dirección Regional Aduana de Talcahuano iniciar un sumario administrativo tras detectar diversas irregularidades y falencias en el control del ingreso de mercancías en el Puerto de Coronel.

El informe de la Contraloría (N°134 de 2025) concluyó que, entre 2019 y 2023, hubo un incremento sostenido en las operaciones de ingreso de mercancías en la Aduana de Talcahuano, sin embargo, esta alza no fue correspondida con un aumento en la dotación de personal destinado a la fiscalización.

Baja fiscalización y escáner limitado

La falta de personal se tradujo en bajos niveles de revisiones efectuadas a las mercancías ingresadas, ya sea mediante aforo físico o documental. En 2023, la fiscalización solo alcanzó un 3,5% del total de declaraciones de ingreso (DIN) tramitadas en la zona primaria del Puerto Coronel.

Además de la baja dotación, la auditoría constató problemas en el uso de tecnología clave:

Camión Escáner: La Dirección Regional Aduana de Talcahuano cuenta con un camión escáner, pero su uso fue limitado en 2023 y 2024.

La Dirección Regional Aduana de Talcahuano cuenta con un camión escáner, pero su uso fue limitado en 2023 y 2024. Ausencia de Funcionarios: La limitación se debió al traslado de la maquinaria a Los Andes y San Antonio por 220 días en 2023, y a la ausencia de funcionarios habilitados para su manejo y operación. Estas situaciones impidieron fiscalizar los puntos de control del área de su cobertura con dicha tecnología.

Otras irregularidades detectadas

La investigación reveló otras falencias en los procedimientos de Aduanas:

Declaración con Código de Agente Fallecido: Se verificó que una Declaración de Ingreso (DIN) fue aceptada a tramitación el 10 de mayo de 2023 con el código de un agente de aduanas que había fallecido el 27 de abril del mismo año.

Se verificó que una Declaración de Ingreso (DIN) fue aceptada a tramitación el 10 de mayo de 2023 con el código de un agente de aduanas que había del mismo año. Mercancías Obsoletas: Se detectó la existencia de mercancías almacenadas en el depósito aduanero del Puerto Coronel, categorizadas para subasta, destrucción o donación, que provenían de los años 2010, 2014, 2019, 2021 y 2022 .

Se detectó la existencia de mercancías almacenadas en el depósito aduanero del Puerto Coronel, categorizadas para subasta, destrucción o donación, que provenían de los años . Falta de Herramienta Informática: Se observó la falta de un aplicativo o herramienta informática que permita al Servicio Nacional de Aduanas validar los vistos buenos y certificaciones otorgados por otros organismos públicos para el ingreso de productos al país.

Plazos de Contraloría para acciones correctivas

La Contraloría Regional del Biobío otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Dirección Regional de Aduanas para iniciar el sumario.

Además, instruyó acompañar los antecedentes que acrediten el incremento de su dotación en un plazo de 60 días hábiles. También se ordenó adoptar medidas para velar por la eficiente administración del camión escáner y otros medios tecnológicos para la detección oportuna de sustancias y mercancías ilícitas en las regiones bajo su cobertura.