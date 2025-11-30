¿Será cábala? Equipo de la Primera B se refuerza con jugador que viene de dos ascensos seguidos / MARCOS MALDONADO/AGENCIAUNO

Pese a que todavía no ha terminado la Liguilla de Ascenso de la Primera B, los clubes que no clasificaron a los playoffs ya piensan en el 2026.

Uno de esos casos es Deportes Temuco, que finalizó el año en el puesto 12° con 33 puntos, salvándose del descenso por solo cuatro unidades.

De cara a la próxima temporada, el “Pije” ya abrochó a su primer refuerzo: se trata de Sebastián Molina, quien viene de dos campañas soñadas en el torneo del ascenso chileno.

Este año, el delantero nacional se consagró campeón de la Primera B con Universidad de Concepción, y también ganó el torneo 2024 con Deportes La Serena. Es decir, lleva temporadas consecutivas festejando ascensos.

“Hoy damos la bienvenida a nuestro primer refuerzo albiverde 2026: Sebastián Molina, quien acaba de firmar su acuerdo de contrato para esta nueva temporada”, escribió el club temucano en sus redes sociales, este domingo.

Molina marcó seis goles en el Campanil este 2025. De esas anotaciones, dos las convirtió ante Deportes Temuco, su nuevo equipo.