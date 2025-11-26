Admisión sin PAES: las principales vías alternativas para ingresar a la educación superior en Chile

En Chile, el acceso a la educación superior no se limita exclusivamente a la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). Existen múltiples vías alternativas que promueven la inclusión y valoran diferentes trayectorias académicas, laborales y personales, ampliando las oportunidades para quienes buscan continuar su formación.

Estas modalidades incluyen admisión especial, reconocimiento de experiencia laboral, articulación para titulados técnicos y admisión directa en institutos profesionales y centros de formación técnica.

Bajo este escenario, hay instituciones, como Duoc UC, que implementan procesos de admisión especial que permiten reconocer trayectorias previas y experiencias diversas.

Por ejemplo, la articulación para titulados técnicos facilita la continuidad de estudios en carreras profesionales, mientras que el reconocimiento de experiencia laboral valida las competencias adquiridas en el mundo laboral para integrar a los estudiantes en niveles avanzados de sus carreras. Además, existe la opción de reintegro para quienes buscan retomar estudios inconclusos.

Las universidades, por su parte, han desarrollado vías que reconocen talentos específicos y diversifican el acceso. La Universidad de Santiago (Usach) cuenta con cupos de acceso directo orientados a la equidad, amplios en vacantes y pensados para estudiantes de contextos diversos.

En la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), hay mecanismos de ingreso directo que valoran logros académicos, deportivos y artísticos, así como certificaciones internacionales.

La Universidad de Chile ofrece más de una decena de vías especiales, que incluyen criterios socioeconómicos, de género, origen indígena y discapacidad, con una oferta cercana a 2.500 vacantes para 2026, evidenciando un compromiso sólido con la diversidad y la inclusión.

IP y CFT

Los institutos profesionales y centros de formación técnica, que concentran casi la mitad de la matrícula superior, permiten el ingreso directo sin necesidad de rendir la PAES.

Estos centros valoran la experiencia laboral, la vocación y la trayectoria del postulante, ofreciendo procesos de admisión flexibles y orientados a distintos perfiles.

Además, muchos cuentan con programas de articulación que permiten a los estudiantes continuar hacia títulos profesionales, evitando la repetición de contenidos ya cursados.

En definitiva, el sistema de admisión superior en Chile se ha diversificado de manera significativa, reconociendo que el talento, la experiencia y la vocación se manifiestan por múltiples caminos.

Estas vías alternativas mejoran la inclusión, ofrecen mayores oportunidades y reflejan adecuadamente la realidad y diversidad de quienes buscan acceder a la educación superior en el país.

Como señala Diego Errázuriz, director de Admisión de Duoc UC, estas iniciativas “abren caminos reales para que las personas puedan seguir estudiando, independientemente de su trayectoria”.