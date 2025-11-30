El campeón se decide en la última fecha: Max Verstappen gana el GP de Qatar y enciende la definición de la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó este domingo el Gran Premio de Qatar, la penúltima cita del Mundial de Fórmula 1, y dejó al rojo vivo la lucha por el título de la temporada 2025.

El actual tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo superó a principales rivales: el australiano Oscar Piastri y el inglés Lando Norris, ambos de McLaren, que acabaron segundo y cuarto, respectivamente.

El tercer lugar fue para el español Carlos Sainz (Williams), mientras que el top 10 lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes), George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Liam Lawson (RB) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

En un final más que accidentado, el brasileño Gabriel Bortoleto consiguió meterse en la 13ª plaza, mientras que el argentino Franco Colapinto concluyó 14º en el circuito de Losail.

Con este desenlace, el título de la Fórmula 1 se decidirá en Abu Dabi, en la última carrera del campeonato, que tendrá lugar el domingo 7 de diciembre a las 10:00 horas de Chile en el circuito de Yas Marina.

Por ahora, Norris sigue liderando la clasificación con 408 puntos, aunque ahora solo tiene 12 más que Verstappen (396) y 16 sobre Piastri (392).