A dos semanas de las votaciones: Panel Ciudadano-UDD revela la candidatura que tiene amplia ventaja en la segunda vuelta / Getty Images

A poco más de dos semanas de la segunda vuelta de las Elecciones 2025 en Chile, se publicó una nueva medición de la Encuesta Panel Ciudadano-UDD.

“Si la elección de segunda vuelta presidencial fuera el próximo domingo, ¿por cuál candidatura votaría?”, fue la principal interrogante del sondeo.

Como ha sido la tónica de sus últimas versiones, el candidato del partido Republicano José Antonio Kast mantiene la ventaja sobre la postulante comunista Jeannette Jara.

En detalle, la carta opositora obtuvo un 50% de las preferencias, contra el 34% que marcó la exministra del Trabajo.

En tanto, 16% se inclinaría por la opción nulo /no sabe/no votaría. Esto significa un alza entre quienes no manifiestan preferencia.

Ante una intención de voto en base 100, un 60% se inclinó por el representante de la derecha, mientras que un 40% respaldó a la cara de la izquierda.

Traspaso de votos en la segunda vuelta

Según el Panel Ciudadano-UDD, las preferencias de quienes votaron por Franco Parisi, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser en primera vuelta se inclinarían, en su mayoría, hacia José Antonio Kast, mientras que solo una fracción menor migraría a la candidatura de Jeannette Jara.

En el caso de Parisi, Kast captaría el 49% de quienes lo apoyaron, mientras que un 25% optaría por anular, un 16% se movería hacia Jara y un 10% permanece indeciso. Con Matthei ocurre algo similar: un 59% de su electorado se inclinaría por Kast, un 16% por Jara, un 14% no tiene una opción clara y un 11% anularía.

Respecto a Kaiser, la transferencia es aún más marcada: el 89% de sus votos iría al abanderado republicano, el 8% a la candidata comunista, un 2% se inclinaría por anular y un 1% no manifiesta preferencia.